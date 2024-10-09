Трейлер Life is Strange: Double Exposure демонстрирует тайны, временные линии и многое другое

Square Enix продолжает подогревать интерес к предстоящему релизу Life is Strange: Double Exposure, который состоится в конце этого месяца. Недавно был представлен новый трейлер, которые обещает захватывающее приключение, полное эмоциональных моментов и интригующих загадок.
В Double Exposure Макс снова окажется в центре драматических событий, связанных с загадочным убийством её лучшей подруги. В игре будут задействованы её уникальные способности, которые позволят перемещаться между двумя временными линиями в попытке разгадать тайну преступления. Фанаты могут ожидать знакомую атмосферу и напряженные сюжетные повороты.
Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и PC.
// Азамат Шехов
Она эпизодической будет или нет? Нигде нет инфы
макс это мужское имя а она женщина как так то
В данном случае Макс - сокращение от Максин (Maxine). Но, в обращении к женскому персонажу, Макс все равно звучит пососно, согласен.
я люблю киноигры но эта героиня вроде лесби а значит это повестка.
Лезбиянкой вроде Хлоя была, из спин-оффа Before the Storm, а эта в оригинальной игре с типом пыталась замутить. Если я правильно помню.
у неё имя мужское а она женщина. Тоже не порядок
Ее имя Максин.
Вы на девушек с именами: Саша, Женя, Слава также реагируете?
макс он мой, саша она моя. Падежи
А Слава?