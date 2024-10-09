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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.3 78 оценок

Трейлер Life is Strange: Double Exposure демонстрирует тайны, временные линии и многое другое

butcher69
Новости

Square Enix продолжает подогревать интерес к предстоящему релизу Life is Strange: Double Exposure, который состоится в конце этого месяца. Недавно был представлен новый трейлер, которые обещает захватывающее приключение, полное эмоциональных моментов и интригующих загадок.

В Double Exposure Макс снова окажется в центре драматических событий, связанных с загадочным убийством её лучшей подруги. В игре будут задействованы её уникальные способности, которые позволят перемещаться между двумя временными линиями в попытке разгадать тайну преступления. Фанаты могут ожидать знакомую атмосферу и напряженные сюжетные повороты.

Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и PC.

2
10
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 10
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Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

1
Walkan90

Она эпизодической будет или нет? Нигде нет инфы

0
антон фекалис

макс это мужское имя а она женщина как так то

-2
RoboB

В данном случае Макс - сокращение от Максин (Maxine). Но, в обращении к женскому персонажу, Макс все равно звучит пососно, согласен.

1
антон фекалис

я люблю киноигры но эта героиня вроде лесби а значит это повестка.

-7
AlexFoRestor

Лезбиянкой вроде Хлоя была, из спин-оффа Before the Storm, а эта в оригинальной игре с типом пыталась замутить. Если я правильно помню.

3
антон фекалис AlexFoRestor

у неё имя мужское а она женщина. Тоже не порядок

-6
evgstr антон фекалис

Ее имя Максин.

Вы на девушек с именами: Саша, Женя, Слава также реагируете?

1
антон фекалис evgstr

макс он мой, саша она моя. Падежи

-1
evgstr антон фекалис

А Слава?

0