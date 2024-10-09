Трейлер Life is Strange: Double Exposure демонстрирует тайны, временные линии и многое другое

Square Enix продолжает подогревать интерес к предстоящему релизу Life is Strange: Double Exposure, который состоится в конце этого месяца. Недавно был представлен новый трейлер, которые обещает захватывающее приключение, полное эмоциональных моментов и интригующих загадок.

В Double Exposure Макс снова окажется в центре драматических событий, связанных с загадочным убийством её лучшей подруги. В игре будут задействованы её уникальные способности, которые позволят перемещаться между двумя временными линиями в попытке разгадать тайну преступления. Фанаты могут ожидать знакомую атмосферу и напряженные сюжетные повороты.

Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и PC.