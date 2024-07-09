Трейлер Life is Strange: Double Exposure рассказывает о Сафи

Первое настоящее продолжение игры Life is Strange от Square Enix появится в конце этого года - Life is Strange: Double Exposure. Действие игры разворачивается спустя несколько лет после событий первой игры. Макс Колфилд учится в университете Каледон в Вермонте и заводит новых друзей, таких как Сафи. Новый трейлер подчеркивает ее характер и рассказывает о ее дружбе с Макс.
Сафи называют поэтом и человеком, стремящимся помочь Макс раскрыться. Однако все меняется к худшему, когда однажды ночью ее неожиданно убивают, что заставляет Макс вновь пробудить свои способности к изменению времени. Однако вместо того, чтобы перемотать время назад, она попадает в параллельную временную линию.
В этой временной шкале Сафи все еще жива (наряду с другими изменениями), и это было бы хорошей новостью, если бы ее убийца не был все еще на свободе. Макс надеется разгадать тайну смерти своей подруги, прыгая между временными линиями.
Life is Strange: Double Exposure выходит 29 октября для Xbox Series X/S, PS5 и PC, а версия для Nintendo Switch появится позже. Игра не поддерживает перенос сохранений, но сохраняет концовки первой игры, позволяя игрокам выбрать желаемый исход при старте.
Трейлер Life is Strange: Double Exposure рассказывает о зашкаливающем кол-ве СЖВ-калтента
Впрочем как и вся серия лайф из стренж и вобще продукция донтнод // Александр Ковалёв
Прям вся?)