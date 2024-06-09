У Life is Strange: Double Exposure появилась страница в Steam: игра получит русскую текстовую локализацию

Сегодня компания Square Enix и студия Deck Nine анонсировали новую игру: Life is Strange: Double Exposure. У игры уже появилась страница в магазине Steam.

В игре рассказывается о том, как обнаружив в снегу тело своей подруги Сафи, Макс Колфилд прорывается сквозь ткань реальности в параллельный мир. Полагаясь на свою новую способность переходить из одного мира в другой, сможет ли Макс найти убийцу и предотвратить гибель подруги?

Согласно странице в магазине, игра получит русскую текстовую локализацию. Так же разработчики поделились новыми скриншотами и подробностями различных изданий игры.

Состав расширенного издания Life is Strange: Double Exposure

Life is Strange: Double Exposure — полная версия игры

Комплект одежды «Жуть»

Комплект одежды «Десятилетия»

Состав супериздания Life is Strange: Double Exposure

Life is Strange: Double Exposure — полная версия игры

Комплект одежды «Жуть»

Комплект одежды «Десятилетия»

Комплект одежды Final Fantasy VII

Комплект одежды «Любимцы публики»

Комплект одежды «Следы лапок»

Контент с котиками

Бонус за предзаказ — ранний доступ: первую и вторую главы можно будет загрузить и пройти за две недели до выхода полной версии игры.

Игра выйдет 29 октября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.