У Life is Strange: Double Exposure появилась страница в Steam: игра получит русскую текстовую локализацию

Сегодня компания Square Enix и студия Deck Nine анонсировали новую игру: Life is Strange: Double Exposure. У игры уже появилась страница в магазине Steam.
В игре рассказывается о том, как обнаружив в снегу тело своей подруги Сафи, Макс Колфилд прорывается сквозь ткань реальности в параллельный мир. Полагаясь на свою новую способность переходить из одного мира в другой, сможет ли Макс найти убийцу и предотвратить гибель подруги?
Согласно странице в магазине, игра получит русскую текстовую локализацию. Так же разработчики поделились новыми скриншотами и подробностями различных изданий игры.
Состав расширенного издания Life is Strange: Double Exposure
- Life is Strange: Double Exposure — полная версия игры
- Комплект одежды «Жуть»
- Комплект одежды «Десятилетия»
Состав супериздания Life is Strange: Double Exposure
- Life is Strange: Double Exposure — полная версия игры
- Комплект одежды «Жуть»
- Комплект одежды «Десятилетия»
- Комплект одежды Final Fantasy VII
- Комплект одежды «Любимцы публики»
- Комплект одежды «Следы лапок»
- Контент с котиками
- Бонус за предзаказ — ранний доступ: первую и вторую главы можно будет загрузить и пройти за две недели до выхода полной версии игры.
Игра выйдет 29 октября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
А ну и пофиг, будем крякнутую ждать
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Зачем вообще это сжв дерьмо ждать?
ЛГБТ Труе колорс была с денуво сомневаюсь, что данная часть будет без денуво)
Круто конечно что за Макс играть дадут, но цена в КЗ высоковата для интерактивного кино. На скидках когда нибудь можно взять
Ну, Square Enix про... как бы помягче сказать, утратити практически все нормальные тайтлы, а продолжают корчить из себя ЕА/Ubisoft,.ставя цену на игру, как Sony.
Мне нравится Life is Strange, но ценник, как у Ghost of Tsushima/Horizon: Forbidden West и даже дороже - явно слишком. Для самых преданных фанатов.
Хорайзен дороже немного, а цусима не продавалась даже, но наверно бы как хорайзен стоила. Но все равно там десятки часов геймплея. А в этой игре часов 10 кина и ходьбы. Если будет хороший сюжет, то тысячи 2.5-3 я бы заплатил за нее
Игру куплю, правда, цена... игры Sony дешевле стоят. Впрочем, зимой True Colours купил - подождал и ничего.
Как же Макс плохо выглядит...
Скорее в трейлере ракурсы не совсем удачные местами, так то вроде вполне, но конечно странно, что не особо похожа на ту, что в первой части, хотя, там она по сути уже студент, а значит, что внешность не должна поменяться до 40-45 лет точно.