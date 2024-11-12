Unreal Engine 5 помог разработчикам Life is Strange: Double Exposure избавиться от странной походки из прошлых игр серии

Серия Life is Strange, несмотря на высокий уровень повествования, страдала от устаревших технических приемов визуализации. Если некоторые графические элементы можно было считать "стилизацией", другие портили атмосферу. Одним из таких недостатков была походка персонажей, которая наконец была исправлена с выходом Life is Strange: Double Exposure благодаря переходу франшизы на движок Unreal Engine 5.

Проблемную походку героев Life is Strange признал директор серии Джон Стаудер в интервью журналистам из GamesRadar. По его словам, в отзывах на каждую часть серии часто упоминалась критика походки персонажей, которая многим казалась странной. Команда разработчиков долгое время не могла решить эту проблему из-за технических ограничений, которые удалось преодолеть только после перехода на новый Unreal Engine.

Как отметил Стаудер, базовая версия Unreal Engine 5 включает внушительный набор инструментов, существенно облегчающих работу разработчиков.

Life is Strange: Double Exposure — наша первая игра на Unreal Engine 5, что сразу же означало огромный скачок в визуальной точности. В Unreal появилось несколько действительно полезных инструментов, которые позволили нам сделать значительные улучшения, например, добиться того, чтобы походка больше не выглядела дерганой

— добавил Стаудер.

Это позволило команде Deck Nine сосредоточиться не на устранении багов в движке, а на проработке истории и персонажей. В том же интервью Стаудер также выразил уверенность в том, что у студии есть потенциал для дальнейшего расширения и улучшения вселенной Life is Strange.