В финале Life is Strange: Double Exposure нашли намеки на выход продолжения

Как стало известно, некоторые геймеры получили свои копии Life is Strange: Double Exposure раньше времени или смогли поиграть в раннем доступе благодаря Ultimate Edition. В результате в интернете появились изображения и геймплейные ролики, а также обсуждения финала, которые намекают на будущее продолжение игры.

Life is Strange: Double Exposure, разработанная студией Deck Nine, вновь вернет фанатам Макс Колфилд, главную героиню первой части игры, вышедшей в 2015 году. Новый сюжет предлагает оригинальную историю, а также содержит множество отсылок к предыдущим частям. Возвращение Макс уже вызвало оживленный интерес среди игроков, особенно тех, кто не был в восторге от героев предыдущих частей.

Официальный релиз Life is Strange: Double Exposure запланирован на 29 октября 2024 года на PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch.