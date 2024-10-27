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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.3 87 оценок

В финале Life is Strange: Double Exposure нашли намеки на выход продолжения

butcher69
Новости

Как стало известно, некоторые геймеры получили свои копии Life is Strange: Double Exposure раньше времени или смогли поиграть в раннем доступе благодаря Ultimate Edition. В результате в интернете появились изображения и геймплейные ролики, а также обсуждения финала, которые намекают на будущее продолжение игры.

Life is Strange: Double Exposure, разработанная студией Deck Nine, вновь вернет фанатам Макс Колфилд, главную героиню первой части игры, вышедшей в 2015 году. Новый сюжет предлагает оригинальную историю, а также содержит множество отсылок к предыдущим частям. Возвращение Макс уже вызвало оживленный интерес среди игроков, особенно тех, кто не был в восторге от героев предыдущих частей.

Официальный релиз Life is Strange: Double Exposure запланирован на 29 октября 2024 года на PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

-19
14
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 14
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Там и без намеков на продолжение будут клепать.

Изменили лор Макс, что бы высрать ей новые способности. В следующей части она сможет летать и бегать как соник, если это будет удобно для сюжета.

7
Universe of Knowledge
. В следующей части она сможет летать и бегать как соник
1
Антизавистник

Надеюсь буду моды которые удалят это фашистский блевотный флаг сзади

5
Alex40001

ну да есть бензопила дружба и сразу в офис к Deck Nine

0
luVol

На нексусмодс он продержится меньше суток)

1
dxskk

лучше мод на возможность поджечь этот флаг

3
Kenn1y

Лучше бы добавили нормальные шмотки, вроде шубки, кожаных штанов, которые носят девушки в ее возрасте, вместо хиповых нарядов школьников. В любом случае, круто, что вышла 2 часть.

1
Universe of Knowledge luVol

ЛГБсус новое название

0
Alex40001

а они теперь как с финалкой будут насиловать сюжет и так повернут и так повернут так что еще лет 10 15 они будут ее доить

1
askazanov

Смешные однако.)

0
Universe of Knowledge
В финале Life is Strange: Double Exposure нашли намеки на выход продолжения
0
Alan Grain

мне кажется, там только 1 часть норм была

-1
Dark1994

Двойное проникновение?)

-2