В финале Life is Strange: Double Exposure нашли намеки на выход продолжения

Как стало известно, некоторые геймеры получили свои копии Life is Strange: Double Exposure раньше времени или смогли поиграть в раннем доступе благодаря Ultimate Edition. В результате в интернете появились изображения и геймплейные ролики, а также обсуждения финала, которые намекают на будущее продолжение игры.
Life is Strange: Double Exposure, разработанная студией Deck Nine, вновь вернет фанатам Макс Колфилд, главную героиню первой части игры, вышедшей в 2015 году. Новый сюжет предлагает оригинальную историю, а также содержит множество отсылок к предыдущим частям. Возвращение Макс уже вызвало оживленный интерес среди игроков, особенно тех, кто не был в восторге от героев предыдущих частей.
Официальный релиз Life is Strange: Double Exposure запланирован на 29 октября 2024 года на PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch.
Там и без намеков на продолжение будут клепать.
Изменили лор Макс, что бы высрать ей новые способности. В следующей части она сможет летать и бегать как соник, если это будет удобно для сюжета.
Надеюсь буду моды которые удалят это фашистский блевотный флаг сзади
ну да есть бензопила дружба и сразу в офис к Deck Nine
На нексусмодс он продержится меньше суток)
лучше мод на возможность поджечь этот флаг
Лучше бы добавили нормальные шмотки, вроде шубки, кожаных штанов, которые носят девушки в ее возрасте, вместо хиповых нарядов школьников. В любом случае, круто, что вышла 2 часть.
ЛГБсус новое название
а они теперь как с финалкой будут насиловать сюжет и так повернут и так повернут так что еще лет 10 15 они будут ее доить
Смешные однако.)
мне кажется, там только 1 часть норм была
Двойное проникновение?)