В LiS: Double Exposure добавили возможность пропустить весь геймплей

Пользователи в сети поделились настройками Life is Strange: Double Exposure и выразили свое удивление. Разработчики добавили возможность буквально пропустить геймплей в игре.

регулировать «нежелательный контент»: на экранах геймеров будут появляться предупреждения о сексе, трансфобии, наркотиках, насилии и так далее.

Пользователи на Reddit неоднозначно отреагировали на такие нововведения. Геймеры считают, что новая Life is Strange стала симулятором предупреждений, а саму адвенчуру тяжело назвать игрой, если в нее можно и не играть вовсе.

«Пропустить геймплей... Мне не нравится, что многие игры, даже с большим бюджетом, превратились в интерактивные фильмы»

«Какой смысл покупать эту игру, если можно «пропустить геймплей», просто посмотрев прохождение на YouTube?»

«Это не должно быть сюрпризом от франшизы, которая больше остальных пропагандирует повестку. Но мы все равно можем посмеяться над этим»

«Пропустить геймплей? Зачем тогда ее вообще называть игрой?»

С 15 октября 2024 года обладатели Ultimate-издания могут опробовать первые две главы игры. Полноценный релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Субтитры будут переведены на русский язык.