В LiS: Double Exposure добавили возможность пропустить весь геймплей

Пользователи в сети поделились настройками Life is Strange: Double Exposure и выразили свое удивление. Разработчики добавили возможность буквально пропустить геймплей в игре.
регулировать «нежелательный контент»: на экранах геймеров будут появляться предупреждения о сексе, трансфобии, наркотиках, насилии и так далее.
Пользователи на Reddit неоднозначно отреагировали на такие нововведения. Геймеры считают, что новая Life is Strange стала симулятором предупреждений, а саму адвенчуру тяжело назвать игрой, если в нее можно и не играть вовсе.
«Пропустить геймплей... Мне не нравится, что многие игры, даже с большим бюджетом, превратились в интерактивные фильмы»
«Какой смысл покупать эту игру, если можно «пропустить геймплей», просто посмотрев прохождение на YouTube?»
«Это не должно быть сюрпризом от франшизы, которая больше остальных пропагандирует повестку. Но мы все равно можем посмеяться над этим»
«Пропустить геймплей? Зачем тогда ее вообще называть игрой?»
С 15 октября 2024 года обладатели Ultimate-издания могут опробовать первые две главы игры. Полноценный релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Субтитры будут переведены на русский язык.
Нью геймеры они такие, геймплей нах. не нуж0н)
Это ты про Until Dawn или может Detroit: Become Human ?
Самые соевые настройки из возможных.
вот за это лайк, нужная опция
Кстати, я видел в некоторых 18+ новеллах предупреждение: "Щас будет фута. Если вас от этого тошнит, можете отключить в настройках".
мда, а зачем тогда играть?
Сюжет?
И собственно саму игру с денуво пахахахаха
В каждой строчке просто нужно убрать лишнее "warning"
В чём тогда смысл существования этого продукта, если в нём можно пропустить вообще всё? Тогда уж сразу 3Д-мультик сделали бы и продавали как мультфильм. Зачем это игрой называть?
Не совсем поняла.. а как в игре работают эти предупреждения? Мол.. сейчас будет транс, берегитесь?
скорей всего да, как на заставках в начале игр "Если у вас эпилепсия, опасайтесь, от игры могут быть припадки" (скрин как пример)
Я подозреваю, что это будет внедрено прямо в игру, а не в подзагрузки.. Но это конечно какой-то сюр в любом случае
Китайцы это начали практиковать еще лет 5 назад. когда можно было нажать кнопку и игра играл сама. Будь это экшн драки или рпг.
Я считаю это функция должна быть во всех будущих играх.
Всё для мобильных геймеров. Какой у них уровень интеллекта, такой и геймплей.
У пекарей и консолоты, посмотришь на игры, его вообще нет
Не... Ты не видел, во что тыкают на мобилках.
Там буквально две кнопки "автобой" и "задонатить". На фоне этого даже консольные двухкнопочные (X+Y) слешеры кажутся верхом продуманности и глубины.
ясно, игра для самых ранимых представителей соцсетей/мифической современной аудитории, обычные игроки могут проходить мимо этого кала
всё равно играть в эту гвнину мало кто будет так как героиня страшная