Владельцам Ultimate-издания Life is Strange: Double Exposure открылась возможность предзагрузки

Для них первые две главы игры выйдут 15 октября в 19:00 по московскому времени — размер составляет 20.2 ГБ.
Ранее студия Deck Nine Games поделилась некоторыми деталями адвенчуры незадолго до её выхода. Ниже представлена основная информация.
- Период раннего доступа предназначен для того, чтобы сделать возможным «теоретическую проработку — что будет дальше», которая нравилась игрокам в предыдущих проектах Deck Nine Games.
- По окончании раннего доступа сохранения будут плавно перенесены в полную версию игры. В Steam полная версия игры будет загружена в виде патча 29 октября. На других платформах полная версия игры будет загружена в виде отдельного исполняемого файла.
- В период раннего доступа игрокам Ultimate Edition будут доступны все наборы одежды и эксклюзивный «кошачий контент», однако получится надеть только те, которые относятся к главам 1 и 2.
- Озвучка на каких языках будет присутствовать в Life is Strange: Double Exposure: английский, французский, немецкий, японский. Субтитры на каких языках будет присутствовать в Life is Strange: Double Exposure: английские, французские, немецкие, японские, испанские, итальянские, латамско-испанские, бразильско-португальские, русские, корейские, упрощенные китайские и традиционные китайские.
- В Life is Strange: Double Exposure будет десять настроек во вкладке «специальные возможности».
- Ранний доступ можно получить вплоть до запуска игры и не ограничивается покупкой Ultimate Edition до 15 октября.
Полноценный релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября на PS5, Xbox Series S|X и PC.
Sweet baby inc The Game!
ой да достали вы уже
Это они нас достали со своей сжв дичью!
Конкретно в этой серии меня это не калит, ибо игры про ЛГБТ и были.
Не. понял две главы в размере 20 гигов, интересно, сколько всего будет весить памяти игра на пк?
Ждем на торрентах
Вряд-ли, игра будет с Denuvo
Всего два вопроса: есть дерьмово и будут ли русс. сабы?)
Сабы будут. И денува будет
Потекла вода по трубам. Предзаказ оформлен еще месяц назад, жду завтрашний вечер
Взрослые девушки. Это хорошо
Полагаю, предзагрузка только на Xbox? В Steam пока не вижу