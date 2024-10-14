Владельцам Ultimate-издания Life is Strange: Double Exposure открылась возможность предзагрузки

Для них первые две главы игры выйдут 15 октября в 19:00 по московскому времени — размер составляет 20.2 ГБ.



Ранее студия Deck Nine Games поделилась некоторыми деталями адвенчуры незадолго до её выхода. Ниже представлена основная информация.

Период раннего доступа предназначен для того, чтобы сделать возможным «теоретическую проработку — что будет дальше», которая нравилась игрокам в предыдущих проектах Deck Nine Games.

По окончании раннего доступа сохранения будут плавно перенесены в полную версию игры. В Steam полная версия игры будет загружена в виде патча 29 октября. На других платформах полная версия игры будет загружена в виде отдельного исполняемого файла.

В период раннего доступа игрокам Ultimate Edition будут доступны все наборы одежды и эксклюзивный «кошачий контент», однако получится надеть только те, которые относятся к главам 1 и 2.

Озвучка на каких языках будет присутствовать в Life is Strange: Double Exposure: английский, французский, немецкий, японский. Субтитры на каких языках будет присутствовать в Life is Strange: Double Exposure: английские, французские, немецкие, японские, испанские, итальянские, латамско-испанские, бразильско-португальские, русские, корейские, упрощенные китайские и традиционные китайские.

В Life is Strange: Double Exposure будет десять настроек во вкладке «специальные возможности».

Ранний доступ можно получить вплоть до запуска игры и не ограничивается покупкой Ultimate Edition до 15 октября.

Полноценный релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября на PS5, Xbox Series S|X и PC.