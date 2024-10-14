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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.3 83 оценки

Владельцам Ultimate-издания Life is Strange: Double Exposure открылась возможность предзагрузки

Solstice
Новости

Для них первые две главы игры выйдут 15 октября в 19:00 по московскому времени — размер составляет 20.2 ГБ.

Ранее студия Deck Nine Games поделилась некоторыми деталями адвенчуры незадолго до её выхода. Ниже представлена основная информация.

  • Период раннего доступа предназначен для того, чтобы сделать возможным «теоретическую проработку — что будет дальше», которая нравилась игрокам в предыдущих проектах Deck Nine Games.
  • По окончании раннего доступа сохранения будут плавно перенесены в полную версию игры. В Steam полная версия игры будет загружена в виде патча 29 октября. На других платформах полная версия игры будет загружена в виде отдельного исполняемого файла.
  • В период раннего доступа игрокам Ultimate Edition будут доступны все наборы одежды и эксклюзивный «кошачий контент», однако получится надеть только те, которые относятся к главам 1 и 2.
  • Озвучка на каких языках будет присутствовать в Life is Strange: Double Exposure: английский, французский, немецкий, японский. Субтитры на каких языках будет присутствовать в Life is Strange: Double Exposure: английские, французские, немецкие, японские, испанские, итальянские, латамско-испанские, бразильско-португальские, русские, корейские, упрощенные китайские и традиционные китайские.
  • В Life is Strange: Double Exposure будет десять настроек во вкладке «специальные возможности».
  • Ранний доступ можно получить вплоть до запуска игры и не ограничивается покупкой Ultimate Edition до 15 октября.

Полноценный релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября на PS5, Xbox Series S|X и PC.

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12
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 12
Ваш комментарий
erkins007

Sweet baby inc The Game!

0
lirtm

ой да достали вы уже

-6
Диванный Боец lirtm

Это они нас достали со своей сжв дичью!

2
Алан Битаров

Конкретно в этой серии меня это не калит, ибо игры про ЛГБТ и были.

-4
Беккер5443

Не. понял две главы в размере 20 гигов, интересно, сколько всего будет весить памяти игра на пк?

0
agula98

Ждем на торрентах

-1
Gaxz-987

Вряд-ли, игра будет с Denuvo

2
hamshut

Всего два вопроса: есть дерьмово и будут ли русс. сабы?)

-1
Baka Mitai

Сабы будут. И денува будет

2
вупсич пупсич

Потекла вода по трубам. Предзаказ оформлен еще месяц назад, жду завтрашний вечер

-1
Scorpion_GamePlay

Взрослые девушки. Это хорошо

-1
lirtm

Полагаю, предзагрузка только на Xbox? В Steam пока не вижу

-2