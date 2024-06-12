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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.3 32 оценки

Завтра Deck Nine поделятся новыми подробностями и геймплеем Life is Strange: Double Exposure

AceTheKing
Новости

Компания Square Enix и студия Deck Nine сообщили пользователям о том, что 13 июня в 18:45 по московскому времени состоится трансляция с разработчиками игры Life is Strange: Double Exposure.

На ней разработчики покажут расширенный геймплей игры, а так же поделятся новыми подробностями об игре. На трансляции будут присутствовать Ханна Телле - бессменная исполнительница роли Макс Колфилд, а так же геймдиректор и нарративный директор из студии Deck Nine.

Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

6
13
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Freedomsss

Игра года однозначно, ждём

2
Без негатива

Сегодня не первое апреля

0
da2dy

Первый LIS шикарное кино, вторую не играл, но к ней и вопросов было много. А та пока смотрится бодро.

1
Без негатива
Первый LIS шикарное кино

Про унылых сжв баб

0
Ahnx

Не взлетит.

0
Без негатива

Ну даже тут любителей навернуть достаточно

0
bysaturn

Вообще трейлер не зашёл. True Colors была посредственной. Тут они решили на ностальгии выехать.

-5
Dark1994

Двойное проникновение?))

-5
Без негатива

Тройное, у героини тоже будет 30 см колбаса

0
RoboB

так ее ж силы природные катаклизмы вызывают. опять все, под конец, отмотает взад?

-5
Без негатива
Завтра Deck Nine поделятся новыми подробностями

ГГ окажется транс фурри оленем с твича, сорян за спойлеры

-8
Nephth Renar

Кто о чём, а вшивый о бане. x2

0
Без негатива Nephth Renar
Кто о чём, а вшивый о бане. x2

У них вся их кринжовая серия про это

0