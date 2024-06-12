Завтра Deck Nine поделятся новыми подробностями и геймплеем Life is Strange: Double Exposure

Компания Square Enix и студия Deck Nine сообщили пользователям о том, что 13 июня в 18:45 по московскому времени состоится трансляция с разработчиками игры Life is Strange: Double Exposure.
На ней разработчики покажут расширенный геймплей игры, а так же поделятся новыми подробностями об игре. На трансляции будут присутствовать Ханна Телле - бессменная исполнительница роли Макс Колфилд, а так же геймдиректор и нарративный директор из студии Deck Nine.
Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Игра года однозначно, ждём
Сегодня не первое апреля
Первый LIS шикарное кино, вторую не играл, но к ней и вопросов было много. А та пока смотрится бодро.
Про унылых сжв баб
Не взлетит.
Ну даже тут любителей навернуть достаточно
Вообще трейлер не зашёл. True Colors была посредственной. Тут они решили на ностальгии выехать.
Двойное проникновение?))
Тройное, у героини тоже будет 30 см колбаса
так ее ж силы природные катаклизмы вызывают. опять все, под конец, отмотает взад?
ГГ окажется транс фурри оленем с твича, сорян за спойлеры
Кто о чём, а вшивый о бане. x2
У них вся их кринжовая серия про это