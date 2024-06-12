Завтра Deck Nine поделятся новыми подробностями и геймплеем Life is Strange: Double Exposure

Продолжение серии интерактивных приключений, которое вновь погружает игроков в мир, полный тайн, эмоций и непростых решений. В центре событий оказывается Макс Колфилд, временная преподавательница фотографии в престижном Каледонском университете.

Однажды Макс находит в снегу тело своей близкой подруги Сафи, ставшей жертвой жестокого убийства. В отчаянной попытке спасти её, Макс решается на отчаянный шаг — использовать свою давно забытую способность перематывать время. Однако вместо привычного перемещения в прошлое, она обнаруживает нечто совершенно новое — возможность переходить в параллельный мир, где Сафи всё ещё жива, но по-прежнему находится в смертельной опасности.

Перед Макс встает непростая задача — найти убийцу и предотвратить гибель подруги в обоих мирах. Используя свою уникальную способность переходить из одной реальности в другую, она начинает расследование, которое выходит за грани привычного мира. Игрокам предстоит искать союзников, собирать улики и принимать судьбоносные решения, каждое из которых будет влиять на ход событий в двух параллельных вселенных.

При этом расследование быстро осложняется, когда подозрение падает на саму Макс, а убийца Сафи с каждым новым шагом оказывается всё ближе. Сможет ли главная героиня остаться в живых, распутать клубок тайн и совершить невозможное, спасая свою подругу?