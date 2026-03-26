Denuvo хватило на 50 минут: группа DenuvOwO выпустила гипервизор-взлом для Life is Strange: Reunion

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обхода защиты Denuvo в только что вышедшей Life is Strange: Reunion. Игра защищена Denuvo + Steam.

Как и в случае с Resident Evil: Requiem и Crimson Desert защита в игре не продержалась даже суток - взломщикам удалось через гипервизор обойти Denuvo менее чем за 50 минут с момента релиза игры. При этом DenuvOwO уточнили, что в действительности на взлом им понадобилось всего 10-15 минут, но они поздно получили доступ к аккаунту для скачивания игры из-за чего взлом "задержался".

