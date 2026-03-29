"Достойное завершение": Life is Strange: Reunion получила высокие оценки от критиков, на уровне первой части

Спустя годы ожидания фанаты наконец получили достойное продолжение любимой истории: первые рецензии на игру Life is Strange: Reunion оказались крайне положительными. На момент публикации средний балл новинки на агрегаторе Metacritic составляет 85 баллов, что подтверждает статус проекта как одной из главных нарративных драм года. Такую же оценку получила и культовая первая часть истории.

Журналисты сходятся во мнении, что студия Deck Nine смогла сделать то, что казалось почти невозможным, - подарить достойное и душевное завершение истории Макс Колфилд и Хлои Прайс. Издание Game Rant поставило игре 90 баллов, отметив, что ответы на вопросы, волновавшие фанатов, "вплетены в каждый разговор, каждый момент размышлений и каждые отношения".

Особенно тепло рецензенты отзываются об эмоциональной составляющей. DualShockers (85/100) называет Reunion "искренним, нежным и душевным прощанием", подчеркивая, что игра не пытается превзойти оригинал, но "заключает мир с прошлым". Журналисты портала Game8 (84/100) добавили, что проект предлагает "тщательно продуманные проводы", которые вознаграждают внимание к деталям и радуют глубокими взаимоотношениями персонажей.

Однако не обошлось и без замечаний. В ряде рецензий указывается на технические шероховатости, проблемы с темпом в некоторых местах, а также недостаточно проработанный второстепенный состав. Издание Combo Infinito (80/100) отмечает, что, несмотря на возвращение механик манипуляции временем и значимых выборов, игре не хватает технической безупречности, а некоторые локации кажутся вторично использованными.

Тем не менее, общий тон рецензий остается позитивным. Критики сходятся во мнении, что Life is Strange: Reunion - это "сердечное прощание", которое надолго останется в памяти поклонников серии, которые следуют за историей Макс и Хлои с самого начала.