ElikaStudio представила трейлер Life is Strange: Reunion с русской озвучкой

Команда ElikaStudio, ранее выпустившая русские озвучки для оригинальной Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm, представила недавний трейлер Life is Strange: Reunion с русской озвучкой.

Главных героинь в трейлере озвучили актрисы Ангелина Гундорина и Наталья Генералова. Планирует ли команда браться за создание полноценной русской озвучки для игры - на данный момент неизвестно.

Сейчас ElikaStudio работает над созданием русской озвучки для Life is Strange: Double Exposure и третьего эпизода Life is Strange: Before the Storm.