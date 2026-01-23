ЧАТ ИГРЫ
Life is Strange: Reunion 26.03.2026
Адвенчура
6.1 32 оценки

ElikaStudio представила трейлер Life is Strange: Reunion с русской озвучкой

AceTheKing

Команда ElikaStudio, ранее выпустившая русские озвучки для оригинальной Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm, представила недавний трейлер Life is Strange: Reunion с русской озвучкой.

Главных героинь в трейлере озвучили актрисы Ангелина Гундорина и Наталья Генералова. Планирует ли команда браться за создание полноценной русской озвучки для игры - на данный момент неизвестно.

Сейчас ElikaStudio работает над созданием русской озвучки для Life is Strange: Double Exposure и третьего эпизода Life is Strange: Before the Storm.

Life is Strange: Reunion
26.03.2026
