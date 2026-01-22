ЧАТ ИГРЫ
Life is Strange: Reunion 26.03.2026
Адвенчура
6.5 30 оценок

Игроки крайне недовольны Life is Strange: Reunion - Deck Nine не позвали актрису Эшли Берч на озвучку Хлои

AceTheKing AceTheKing

Недавний анонс Life is Strange: Reunion от студии Deck Nine вызвал крайне неоднозначную реакцию фанатов.

Хотя одна часть игроков рада возвращению Макс Колфилд и Хлои Прайс, другая - крайне разочарована решением разработчиков не приглашать для озвучки Хлои оригинальную актрису Эшли Берч. Вместо нее роль вновь исполнит Рианна ДеВрис, которая впервые озвучила персонажа в 2017 году для Life is Strange: Before the Storm во время забастовки гильдии SAG-AFTRA, когда Берч не могла участвовать в проекте.

Позже Берч вернулась только в бонусном эпизоде Farewell. Тот факт, что сейчас, при отсутствии забастовок, студия снова выбрала ДеВрис, многие считают странным и даже неуважительным по отношению к оригинальной актрисе, чья работа, по их мнению, во многом определила характер и популярность персонажа.

Мои ожидания от Reunion рухнули ниже плинтуса. Трудно быть в восторге от анонса после предыдущей игры, а теперь выясняется, что вы даже не соизволили позвать Эшли Берч на роли Хлои...Что вы ***** делаете?
Deck Nine принципиально не хотят работать с Эшли Берч? Иначе я не могу объяснить их выбор ДеВрис.
Они решили вернуть Хлою в Life is Strange из-за давления фанатов, но при этом решили не тратить деньги на оригинальную актрису озвучки. А ведь именно актерская игра Эшли Берч сделала этого персонажа таким запоминающимся.

Релиз Life is Strange: Reunion состоится 26 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Life is Strange: Reunion
26.03.2026
Комментарии:  7
Ваш комментарий
FilthyZachary

Да кого вообще интересует эта каловая игра помимо 14-17 летних школьниц и СЖВшных дегенератов из Твиттера и Реддита?

нитгитлистер

так ты же сам только что перечислил кого это волнует))) к чему вопрос тогда?

Константин335

Ну не позвали и ладно, чего бухтеть то

нитгитлистер

видимо выпендривалась сильно

ratte88

Странно, что не позвали. (((Берч))) же своя, очень даже своя.

А если по сути, шизы крышей едут. Они реально думают, что у актриссы за 10 лет голос не изменился? Лол. Алсо, голоса практически идентичны.

CRAZY rock GAME

Потому что ее уже в отдельной игре озвучивала другая актриса, поэтому и взяли ее

Олег Дудин

Странно они актрис чередовали.

Но тут я бы опасался не другого голоса актрисы, а слабого сценария.