Игроки крайне недовольны Life is Strange: Reunion - Deck Nine не позвали актрису Эшли Берч на озвучку Хлои

Недавний анонс Life is Strange: Reunion от студии Deck Nine вызвал крайне неоднозначную реакцию фанатов.

Хотя одна часть игроков рада возвращению Макс Колфилд и Хлои Прайс, другая - крайне разочарована решением разработчиков не приглашать для озвучки Хлои оригинальную актрису Эшли Берч. Вместо нее роль вновь исполнит Рианна ДеВрис, которая впервые озвучила персонажа в 2017 году для Life is Strange: Before the Storm во время забастовки гильдии SAG-AFTRA, когда Берч не могла участвовать в проекте.

Позже Берч вернулась только в бонусном эпизоде Farewell. Тот факт, что сейчас, при отсутствии забастовок, студия снова выбрала ДеВрис, многие считают странным и даже неуважительным по отношению к оригинальной актрисе, чья работа, по их мнению, во многом определила характер и популярность персонажа.

Мои ожидания от Reunion рухнули ниже плинтуса. Трудно быть в восторге от анонса после предыдущей игры, а теперь выясняется, что вы даже не соизволили позвать Эшли Берч на роли Хлои...Что вы ***** делаете?

Deck Nine принципиально не хотят работать с Эшли Берч? Иначе я не могу объяснить их выбор ДеВрис.

Они решили вернуть Хлою в Life is Strange из-за давления фанатов, но при этом решили не тратить деньги на оригинальную актрису озвучки. А ведь именно актерская игра Эшли Берч сделала этого персонажа таким запоминающимся.

Релиз Life is Strange: Reunion состоится 26 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.