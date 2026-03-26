Исполнительницы роли Макс и Хлои в LiS: Reunion расплакались на интервью и пообещали бережное завершение истории героинь

Более десяти лет назад мир впервые встретил двух юных героинь, чья история перевернула представление о нарративных играх. В преддверии выхода Life is Strange: Reunion, актрисы Ханна Телль (Макс Колфилд) и Рианна ДеВрис (Хлоя Прайс) вспомнили, как роли изменили их жизни, и объяснили, что новый эпизод - это не просто "ностальгический тур", а бережное завершение саги.

Ханна Телль, вернувшаяся к роли Макс, подчеркивает, что новая глава не пытается эксплуатировать ностальгию, а предлагает глубокое и взрослое исследование отношений. Рианна ДеВрис отмечает, что создатели с максимальной бережностью отнеслись к возвращению знаковых персонажей. По словам ДеВрис, в Reunion героини предстают более зрелыми, и сценарий исследует, как годы разлуки и личностного роста повлияли на их связь.

Телль добавляет, что работа над новой частью позволила заглянуть в те грани отношений Макс и Хлои, которые оставались за кадром ранее.

У них осталось так много недосказанного. Было невероятно интересно увидеть, как более зрелые, взрослые версии героев снова взаимодействуют друг с другом и заново учатся вписываться в жизни друг друга.

Life is Strange: Reunion позиционируется как "эпическое завершение" истории Макс и Хлои. Прощание с героинями дается актрисам непросто: как сообщает Eurogamer, обе расплакались во время интервью.

Макс была частью моей жизни очень долгое время, и связь, которая есть у фанатов с ней, - это то, за что я как актриса и как человек всегда была бесконечно благодарна. Эта роль наполнила мою жизнь смыслом, и поэтому мне невероятно трудно осознавать, что я играю ее в последний раз, - говорит Телль со слезами на глазах.

ДеВрис, плача, в свою очередь признается, что не готова сказать "прощай" своей героине даже после выхода игры:

Я словно дерево, в которое она вросла. Попрощаться с ней уже невозможно. Я бесконечно благодарна за то, что мне выпала возможность сделать это столько раз - вместе с этой удивительной командой и с Ханной. Это было потрясающее путешествие. Я так рада, что оно состоялось, и я отказываюсь отпускать его в своем сердце.

Релиз Life is Strange: Reunion состоится сегодня вечером.