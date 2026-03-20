Life is Strange: Reunion может стать последней игрой всей серии Life is Strange

С приближением выхода игры Life is Strange: Reunion в сети разгорелся новый спор. Британский ритейлер Forbidden Planet, анонсируя новую линейку мерча по вселенной игры, сделал громкое заявление, назвав грядущую новинку не просто заключительной главой истории Макс и Хлои, а "последней частью" всей серии целиком.
Формулировка появилась в описании одного из товаров коллекции. В аннотации к товару говорится: "В преддверии заключительной части Life is Strange", что многие восприняли как указание на конец всей франшизы, а не только сюжетной арки Макс и Хлои.
Если это не ошибка, получается, Square Enix отходит от серии Life is Strange. Такой поворот вряд ли станет большим сюрпризом, поскольку Double Exposure разочаровала издателя как по продажам, так и по отзывам критиков, а студия Deck Nine пережила несколько волн сокращений.
Пока Square Enix, ни разработчики из Deck Nine официально не подтверждали, что Reunion станет финальной точкой для серии в целом. Учитывая, что разработка сериала по мотивам Life is Strange все еще продолжается, а Square Enix хранит молчание, индустрия склоняется к версии, что речь идет о недоразумении. Однако если информация подтвердится, это будет означать, что издатель действительно решил свернуть развитие франшизы после неоднозначного приема последних релизов.
История закончилась на 1 игре. И каноничной концовкой, несмотря на шизу авторов комиксов, является смерть Хлои. Весь трындец в мире игры начался из-за вмешательства Макс. В конце если выбрать смерть Хлои, то все вернётся к истокам. Целый город будет спасён ценой одной Хлои. Жаль только в такой концовке Джойс, которая потеряла и мужа, и дочь. Тут да, печально. Но в целом мир возвращается на нормальный путь. А все эти Double Exposure и Reunion лишь попытка нажиться на полюбившихся героях. И той теплоты, которая была в 1 игре, уже не будет. А Deck Nine тоже бездари. Ничего своего не смогли придумать, только рескины Life is Strange выпускали. Можно было сделать просто детективную игру без суперспособностей в духе последних уровней Life is Strange, где надо искать и затем систематизировать улики для раскрытия загадки. Но это все сложно. Гораздо проще доить уже иссохшую франшизу.
Наконец то отмучилась. По хорошему серию ещё после второй части нужно было хоронить.
Надо было изначально не отдавать франшизу фанатам
И это будет лучшим решением.
Deck Nine не смогут растягивать франшизу и дальше.
Очень жду от Don’t Nod продолжения Remember Me и Vampyr.