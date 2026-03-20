Life is Strange: Reunion может стать последней игрой всей серии Life is Strange

С приближением выхода игры Life is Strange: Reunion в сети разгорелся новый спор. Британский ритейлер Forbidden Planet, анонсируя новую линейку мерча по вселенной игры, сделал громкое заявление, назвав грядущую новинку не просто заключительной главой истории Макс и Хлои, а "последней частью" всей серии целиком.

Формулировка появилась в описании одного из товаров коллекции. В аннотации к товару говорится: "В преддверии заключительной части Life is Strange", что многие восприняли как указание на конец всей франшизы, а не только сюжетной арки Макс и Хлои.

Если это не ошибка, получается, Square Enix отходит от серии Life is Strange. Такой поворот вряд ли станет большим сюрпризом, поскольку Double Exposure разочаровала издателя как по продажам, так и по отзывам критиков, а студия Deck Nine пережила несколько волн сокращений.

Пока Square Enix, ни разработчики из Deck Nine официально не подтверждали, что Reunion станет финальной точкой для серии в целом. Учитывая, что разработка сериала по мотивам Life is Strange все еще продолжается, а Square Enix хранит молчание, индустрия склоняется к версии, что речь идет о недоразумении. Однако если информация подтвердится, это будет означать, что издатель действительно решил свернуть развитие франшизы после неоднозначного приема последних релизов.