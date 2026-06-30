Life is Strange: Reunion превзошла ожидания Square Enix и вернула уверенность в будущее серии

Новая часть серии Life is Strange оказалась для Square Enix успешнее, чем ожидалось. В материалах к встрече с инвесторами за май 2026 года издатель отметил, что Life is Strange: Reunion превзошла внутренние прогнозы и внесла заметный вклад в финансовые результаты игрового подразделения благодаря сильным продажам новых релизов. При этом точные показатели компания раскрывать не стала.

Выход Reunion стал особенно важным на фоне неоднозначного приёма Life is Strange: Double Exposure. Новая игра, разработанная Deck Nine, вернула в центр сюжета Макс Колфилд и Хлою Прайс, завершив их историю спустя более десяти лет после событий первой части. Именно возвращение культовых героинь многие поклонники называли одним из главных достоинств проекта.

Положительные результаты уже повлияли на будущее франшизы. Недавно представители Deck Nine заявили, что хотели бы продолжить развивать серию Life is Strange. Теперь, когда Square Enix официально признала Reunion успешным проектом, вероятность появления новых игр заметно выросла.

Хотя издатель не раскрыл количество проданных копий, сам факт упоминания Reunion в отчёте для инвесторов говорит о том, что игра оправдала ожидания компании. Для серии, пережившей непростой период после предыдущего релиза, это может стать важной отправной точкой для нового этапа развития.