Life is Strange: Reunion стартовала на уровне прошлой части по онлайну, но с "Очень положительными" отзывами

Life is Strange: Reunion, вышедшая вчера вечером, встретила теплый прием у аудитории. Игра стартовала на уровне прошлой части, собрав на старте 8111 человек, но при этом получила "Очень положительные" отзывы в Steam. Life is Strange: Double Exposure в свое время встретили куда прохладнее - со смешанными отзывами, а максимальный онлайн достиг 8,524 человек.
Игроки отмечают ностальгическую атмосферу, качественную проработку персонажей и запутанный сюжет, а также тепло встречают долгожданное возвращение дуэта Макс и Хлои спустя почти 11 лет после выхода оригинальной игры. Профессиональные критики еще не успели оценить новинку - на агрегаторах рецензий пока только одна оценка от издания "But Why Tho?", поставившее игре 85 баллов из 100.
Разработчики сохранили фирменные механики серии: игроки смогут отматывать время назад во время диалогов и расследований, а множественный выбор будет влиять на развитие сюжета и отношения между персонажами. Ключевым нововведением стала возможность играть не только за Макс, но и за Хлою. В ее сегментах игроков ждет механика "словесной перепалки", позволяющая добывать улики и влиять на собеседников при помощи харизмы.
Ну значит потом пройду, сейчас пока что прохожу Death Stranding 2
прошлые две части от деков это просто мусор галимый, неужели эта прям так хороша на уровне первых двух от донт нод? что то слабо вериться, а вот деки же ещё делали в своё время бефор зе шторм, я пока не играл и не знаю насколько она хуже первой части была
Декнайн пора уже успокоиться и отпустить этих героев, но без этих персов игра не продасться, да?)
Мдаа, денуво не особо то и делает кассу, в какой раз убеждаюсь) К примеру, Death Stranding 2 без дерьмуво вышла, к тому же за два дня до официального выхода она валялась на торентах, но это не мешало на старте собрать в стиме более 58000 игроков)
Я чет не пойму. Эта игра получается сиквел 1 части? Ведь в ней Макс и Хлоя снова вместе. Типа Double Exposure была неудачной шуткой?)