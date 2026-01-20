Microsoft раскрыла дату выхода и подробности перед презентацией Life is Strange: Reunion

Всего за час до запланированной презентации новой игры в сети появилась полноценная новость, раскрывающая практически все о Life is Strange: Reunion — от даты выхода до ключевых сюжетных предположений.

Итог: Макс и Хлоя вернулись, и Life is Strange: Reunion должна стать финалом их истории и «завершением» всей саги. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 26 марта.

Описание предполагает, что создатели стремятся к моменту «завершения цикла» — мы возвращаемся к эмоциональному бремени, которое преследовало Макс со времён Аркадии Бэй, но в то же время получаем новую хронологию событий, связанных с Каледонским университетом. Тайна пожара, способного буквально сжечь всё дотла, таится на заднем плане, и всё это задумано так, чтобы их встреча не была волшебным «перезапуском» проблем, а скорее следствием того, что они оба пережили.

Макс и Хлоя должны быть со-главными героинями, а не просто историей, рассказанной с одной точки зрения. Игра переплетет их точки зрения, подчеркивая, что Хлоя — не «награда» или дополнение к решениям Макс, — её выбор также окажет реальное влияние на то, что произойдет дальше. Способность Макс (Перемотка) возвращается, но она задумана для дальнейшего развития, поскольку появляется мотив «прыжка» в полароид и перезапуска с определенного момента, как будто игра предлагает еще более опасную игрушку для экспериментов со временем.

Хлоя, с другой стороны, задумана как другой человек: гастрольный менеджер группы, с острым языком, позволяющим ей оказывать давление на собеседников в важных диалогах. И здесь проявляется самый важный элемент серии: отношения Макс и Хлои должны стать сердцем истории, и то, как они будут развиваться, будет зависеть от игрока (включая то, как он воспримет свое прошлое и что оно значит для будущего).