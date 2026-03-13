ЧАТ ИГРЫ
Life is Strange: Reunion 26.03.2026
Адвенчура
6.1 65 оценок

На Future Games Show был представлен новый геймплейный трейлер Life is Strange: Reunion

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Deck Nine Games показали эксклюзивный отрывок геймплея из Life is Strange: Reunion — совершенно новой приключенческой игры во вселенной Life is Strange, где Макс и Хлоя наконец-то воссоединяются.

Life is Strange: Reunion — это новая глава в истории Макс Колфилд и Хлои Прайс, объединяющая любимых героинь перед лицом смертельной опасности. Хлоя прибывает в Каледонский университет в поисках ответов: её мучают кошмары и воспоминания о событиях, которых никогда не было. Однако долгожданное воссоединение омрачается страшным видением — через три дня университет и все его студенты сгинут в огне. Чтобы предотвратить катастрофу, Макс обнаруживает, что к ней вернулась способность перематывать время, но даже этой силы может оказаться недостаточно для спасения всех.

Игра выйдет на PC, PlayStation и Xbox 26 марта. А тем временем в Steam идёт распродажа всех игр серии Life is Strange с хорошими скидками.

