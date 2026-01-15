Новая часть Life is Strange будет анонсирована 20 января

Компания Square Enix выпустила небольшой тизер новой игры из серии Life is Strange и сообщила, что больше подробностей об игре представит 20 января. В тизерном сообщении говорится: "Отделите правду от слухов… Присоединяйтесь к нам на эксклюзивной презентации следующей игры Life is Strange." Судя по всему, игра действительно будет посвящена продолжению истории повзрослевшей Макс и также вернется Хлоя.
Этот анонс появился спустя неделю после того, как на сайте рейтингового агентства PEGI появилась страница Life is Strange: Reunion.
Неужто появился шанс на хороший LIS со времён 2-ой части...
ну надейся и жди как говорится.
мне кажется это будет снова "пятикратно переваренный кал с нотками радуги"
Надеюсь будут все цвета радуги. И отборно тупой сюжет с конченым ГГ как было в пред частях кроме мб первой части.
Шикарно, жду. Очень доволен, что каноном стал мой финал со спасением Хлои :)
Бабская игруха
Надеюсь окажется, что сюжет double exposure это был сон собаки и они продолжат концовку где Хлоя выжила. А вообще от этих разрабов уже ничего не жду.
Просто верните нас в прошлое, что бы всех спасти. // Александр Дельтазавр
Первая часть очень понравилась, но все другие просто хлам.