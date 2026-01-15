Новая часть Life is Strange будет анонсирована 20 января

Компания Square Enix выпустила небольшой тизер новой игры из серии Life is Strange и сообщила, что больше подробностей об игре представит 20 января. В тизерном сообщении говорится: "Отделите правду от слухов… Присоединяйтесь к нам на эксклюзивной презентации следующей игры Life is Strange." Судя по всему, игра действительно будет посвящена продолжению истории повзрослевшей Макс и также вернется Хлоя.

Этот анонс появился спустя неделю после того, как на сайте рейтингового агентства PEGI появилась страница Life is Strange: Reunion.