Новый геймплейный ролик Life is Strange: Reunion в озвучке от Elika Studio

Команда Elika Studio опубликовала геймплейный ролик по Life is Strange: Reunion в русском дубляже.

На сегодняшниий день коллектив пока не объявлял о своих планах на озвучку этой новинки.

Игра станет доступна уже в этом месяце, с 27 марта 2026 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X.

Сейчас коллектив ведет работу над озвучкой к предыстории событий в Life is Strange Double Exposure, также в комплект c озвучкой планируются к выпуску русские текстуры. Дата по выпуску локализации пока не объявлена.