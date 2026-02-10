ЧАТ ИГРЫ
Life is Strange: Reunion 26.03.2026
Адвенчура
6.1 51 оценка

Новый официальный ролик Life is Strange объясняет возвращение Хлои Прайс в Reunion

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Deck Nine Games опубликовала на официальном канале Life is Strange видео, в котором подробно рассказала, как Хлоя Прайс возвращается в предстоящую игру Life is Strange: Reunion. Видео предупреждает о серьезных спойлерах тех, кто не проходил оригинальные игры!

Сюжетное объяснение возвращения Хлои, которой многие игроки пожертвовали ради спасения Аркадия-Бэй, завязано на событиях Life is Strange: Double Exposure. В той игре Макс Колфилд использует новую способность - Сдвиг (переключение между параллельными временными линиями), чтобы спасти подругу Сафи. В финале Макс объединяет две реальности, чтобы защитить Сафи, но это действие непреднамеренно "сливает" временные линии, где Хлоя жива и где она погибла в школьном туалете Академии Блэквелл. В результате Хлоя из "живой" линии начинает видеть кошмары и воспоминания из альтернативной реальности, которую она не пережила. Чтобы разобраться в происходящем, она отправляется на поиски Макс. Действие Reunion разворачивается в университете Каледон, где Макс сталкивается с новой угрозой - разрушительным пожаром, который она пытается предотвратить с помощью Перемотки времени.

Видео подчеркивает, что Хлоя станет одной из двух играбельных персонажей наравне с Макс. Life is Strange: Reunion выйдет 26 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

6
10
Life is Strange: Reunion
26.03.2026
Комментарии:  10
RMP

Жду! ) И перед релизом еще раз все предыдущие части собираюсь пройти неспешно)

3
BluntZebulon

Мсье знает толк...

нитгитлистер
использует новую способность - Сдвиг

ахахахаха с*ка кто бы сомневался ахахаха

Ingvar Eld

Судя по твоей реакции, у тебя тоже могут быть способности)

нитгитлистер Ingvar Eld

да просто это на столько банальная заезженная фишка что просто колхоз. художественная условность ради 1 персонажа, убивающая логическую структуру в хлам если это не было задумано и просчитанно изначально

Макс20944

Черт, как же это запутано и дает кучу сюжетных дыр. Почему просто не создать новую историю и новых персонажей. Зачем доить Макс!?

Retro_Gamer

Deck Nine не умеют создавать новых интересных персонажей.

нитгитлистер Retro_Gamer

а этих они тоггда откуджа взяли?

RMP нитгитлистер

Из первой части (которую делали Don'tNod), к которой они сначала сделали приквел-пролог (Before the Storm) - и этот пролог был просто офигительным. Атмосфера там прям огонь, как и саундтрек