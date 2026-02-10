Новый официальный ролик Life is Strange объясняет возвращение Хлои Прайс в Reunion

Студия Deck Nine Games опубликовала на официальном канале Life is Strange видео, в котором подробно рассказала, как Хлоя Прайс возвращается в предстоящую игру Life is Strange: Reunion. Видео предупреждает о серьезных спойлерах тех, кто не проходил оригинальные игры!

Сюжетное объяснение возвращения Хлои, которой многие игроки пожертвовали ради спасения Аркадия-Бэй, завязано на событиях Life is Strange: Double Exposure. В той игре Макс Колфилд использует новую способность - Сдвиг (переключение между параллельными временными линиями), чтобы спасти подругу Сафи. В финале Макс объединяет две реальности, чтобы защитить Сафи, но это действие непреднамеренно "сливает" временные линии, где Хлоя жива и где она погибла в школьном туалете Академии Блэквелл. В результате Хлоя из "живой" линии начинает видеть кошмары и воспоминания из альтернативной реальности, которую она не пережила. Чтобы разобраться в происходящем, она отправляется на поиски Макс. Действие Reunion разворачивается в университете Каледон, где Макс сталкивается с новой угрозой - разрушительным пожаром, который она пытается предотвратить с помощью Перемотки времени.

Видео подчеркивает, что Хлоя станет одной из двух играбельных персонажей наравне с Макс. Life is Strange: Reunion выйдет 26 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.