Новый официальный ролик Life is Strange объясняет возвращение Хлои Прайс в Reunion

Студия Deck Nine Games опубликовала на официальном канале Life is Strange видео, в котором подробно рассказала, как Хлоя Прайс возвращается в предстоящую игру Life is Strange: Reunion. Видео предупреждает о серьезных спойлерах тех, кто не проходил оригинальные игры!
Сюжетное объяснение возвращения Хлои, которой многие игроки пожертвовали ради спасения Аркадия-Бэй, завязано на событиях Life is Strange: Double Exposure. В той игре Макс Колфилд использует новую способность - Сдвиг (переключение между параллельными временными линиями), чтобы спасти подругу Сафи. В финале Макс объединяет две реальности, чтобы защитить Сафи, но это действие непреднамеренно "сливает" временные линии, где Хлоя жива и где она погибла в школьном туалете Академии Блэквелл. В результате Хлоя из "живой" линии начинает видеть кошмары и воспоминания из альтернативной реальности, которую она не пережила. Чтобы разобраться в происходящем, она отправляется на поиски Макс. Действие Reunion разворачивается в университете Каледон, где Макс сталкивается с новой угрозой - разрушительным пожаром, который она пытается предотвратить с помощью Перемотки времени.
Видео подчеркивает, что Хлоя станет одной из двух играбельных персонажей наравне с Макс. Life is Strange: Reunion выйдет 26 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
Жду! ) И перед релизом еще раз все предыдущие части собираюсь пройти неспешно)
Мсье знает толк...
ахахахаха с*ка кто бы сомневался ахахаха
Судя по твоей реакции, у тебя тоже могут быть способности)
да просто это на столько банальная заезженная фишка что просто колхоз. художественная условность ради 1 персонажа, убивающая логическую структуру в хлам если это не было задумано и просчитанно изначально
Черт, как же это запутано и дает кучу сюжетных дыр. Почему просто не создать новую историю и новых персонажей. Зачем доить Макс!?
Deck Nine не умеют создавать новых интересных персонажей.
а этих они тоггда откуджа взяли?
Из первой части (которую делали Don'tNod), к которой они сначала сделали приквел-пролог (Before the Storm) - и этот пролог был просто офигительным. Атмосфера там прям огонь, как и саундтрек