PC-версия Life is Strange: Reunion будет защищена Denuvo

20 января студия Deck Nine Games официально анонсировала Life is Strange: Reunion. Практически сразу после презентации в Steam появилась страница проекта, из которой стало известно, что PC-версия игры будет защищена системой DRM Denuvo.

Действие Life is Strange: Reunion развернётся в городе Каледон. Сюжет вновь сосредоточится на Макс Колфилд и Хлое Прайс, которым предстоит предотвратить надвигающуюся катастрофу и столкнуться с внутренними страхами и кошмарами Хлои.

Релиз Life is Strange: Reunion запланирован на 29 октября 2026 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Уже открыт предзаказ двух изданий — стандартного и делюкс-версии, в которую входят цифровой артбук, комикс, саундтрек и эксклюзивное видео о создании игры с участием Ханны Телл и Рианны Деврис, актрис, озвучивших главных героинь.

Проект получит официальный перевод на русский язык, однако его релиз в России не запланирован.

Ранее защита Denuvo уже неоднократно становилась объектом взломов - в частности, хакер voices38 сумел обойти её в градостроительной стратегии Anno 1800 и платформере Sonic Colors: Ultimate.