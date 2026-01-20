ЧАТ ИГРЫ
Life is Strange: Reunion 26.03.2026
Адвенчура
6.8 19 оценок

Последний шанс для Хлои и Макс! Первый трейлер и подробности Life is Strange: Reunion

Gutsz Gutsz

Казалось, что история Макс и Хлои завершена, но фанаты никогда не теряли надежды увидеть их снова вместе. И вот, после череды слухов и спекуляций, это случилось официально. Если вы скучали по перемотке времени, синим волосам и эмоциональным качелям под инди-рок — готовьтесь, легендарный дуэт возвращается ради последнего совместного приключения. На этот раз, игра обещает действительно стать заключительной частью их истории.

Информация об игре начала просачиваться в сеть еще две недели назад, а сегодня интрига была разрушена окончательно. Буквально за час до официальной трансляции Microsoft преждевременно раскрыла дату выхода и описание сюжета на своих ресурсах. Теперь же Square Enix представила полноценный трейлер с деталями геймплея.

Дебютный трейлер Life is Strange: Reunion

События Life is Strange: Reunion развернутся в университете Каледон. Макс Колфилд узнает о грядущем разрушительном пожаре и у неё есть всего три дня, чтобы всех спасти. На помощь ей приходит Хлоя Прайс. К ролям вернулись Ханна Телл (Макс) и Рианна Деврис (голос Хлои из Before the Storm).

Ключевой особенностью игры станет учет обоих финалов первой части. Разработчики объяснили это сюжетно: после событий Double Exposure, где Макс объединила реальности ради спасения Сафи, воспоминания смешались. Теперь Хлоя помнит фрагменты обеих реальностей — и свою смерть в туалете, и гибель Аркадии-Бэй. Диалоги в игре будут напрямую зависеть от того, какой выбор вы сделали 10 лет назад.

Особенности геймплея:

  • Игрокам предстоит попеременно управлять и Макс, и Хлоей.
  • К Макс вернулась классическая Перемотка времени, позволяющая исправлять ошибки в диалогах и избегать опасностей. Новой фишкой стала возможность переносить предметы из будущего в прошлое.
  • Хлоя не обладает магией, но использует механику Перепалок (Backtalk), знакомую по Before the Storm. С её помощью она может проникать в закрытые зоны и выуживать информацию.
  • Ваши выборы из первой Life is Strange будут напрямую влиять на диалоги в новой игре. При этом выбор можно будет определить в самой игре, во время прохождения.

Скриншоты:

+ ещё 4 картинки

Игра выйдет сразу целиком, без разделения на эпизоды. Релиз Life is Strange: Reunion запланирован на 26 марта 2026 года. Проект посетит PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch пока не заявлена. Также подтверждено, что игра получит официальную текстовую локализацию на русский язык.

Предзаказы на новое приключение Хлои и Макс уже открыты на всех платформах, включая Steam. За раннюю покупку игроки смогут получить классические наряды для Макс и Хлои.

Расширенное издание содержит дополнительный контент, посвящённый разработке игры и возвращению Макс и Хлои.

Состав расширенного издания Life is Strange: Reunion

  • Life is Strange: Reunion — полная версия игры
  • Цифровой мини-саундтрек
  • Цифровой артбук
  • Цифровой комикс
  • Эксклюзивное видео о создании игры с участием Ханны Телл и Рианны Деврис
Комментарии:  15
Hall_1920

Вселенная г()вна про лEсбух

Giggity

Тебя лEсбухи как то обидели?

Hall_1920 Giggity

Всё равно дерьмо полное

Janekste

Судя по трейлеру, игра не стоит внимания. Нам снова суют радужную историю о любви между Хлоей и Макс... и снова в сюжете не будет ни одного сильного мужского персонажа, опять же, судя по этому убогому трейлеру. Скажем так, Life is Strange закончилась на 1-ой части, а всё что повыходило после - полный отстой. И похоже новая игра не станет исключением, если учесть, что они даже трейлер не сумели сделать интересным. Точка.

CheckDevNull
....и снова в сюжете не будет ни одного сильного мужского персонажа....

Ну.... За то есть мужеподнобный радужный полицейский :DDD :

Лев Левин
Нам снова суют радужную историю о любви между Хлоей и Макс

В первой же, однако, Макс можно было остаться натуралкой и тусить с Уорреном.

Summor Ner

После стольких лет эти сверхразумы таки додумались вернуться к старой формуле и героям. Вот только от такого возвращения уже пованивает трупным запашком. Как раньше точно уже не будет и феномен того самого первого лампового LiS утерян навсегда.

Krio_ru

Серьезно? Прошлая часть продалась, что они так быстро уже продолжение выкатывают?

Лев Левин
Прошлая часть продалась

Скорее провалилась.

SubaruBrzDream

♥♥♥

Лев Левин

Ну идея не плоха, прогрев фанов планируется капитальный.
Но опять же всё испоганят, как пить дать.

Диалоги в игре будут напрямую зависеть от того, какой выбор вы сделали 10 лет назад.

Ок, а если я всё же спас город, извини Хлоя но ты в сделку не входила.
Или мы считаем что это не канон ?

Джек Хорнс

Это значит что она все равно будет просто типа из парелельных миров или типа того.

Лев Левин Джек Хорнс

так тогда она должна как бы не постареть, а её вид в данной презентации мало смахивает на школьницу.
Короче чёт они перемудрили.

erkins007

Ребята не поняли что повестка уже не в моде

человек3

Дайте угадаю... История, все будущие трагедии и прочее и прочее будут происходить лишь потому, что эта т..пая овца (не беру в расчёт первую игру, поскольку она тогда не знала. Речь именно о сиквелах) не может просто взять и ни х..я не делать? Её жизнь вообще ничему не учит? Всё, что было в ненужном с ней сиквеле, происходило только из-за неё! В который раз пишу — авторы, у вас нет ни души ни разума! Она, по-вашему, настолько т..пая, чтобы наступать на одни и те же грабли? Я не знаю, может есть такие штуки как опыт или дедукция? Наверное, человек, который понял, что способности больше вредят, чем помогают, не будет б..ть их использовать ещё раз, зная о том, что было, а?! Вам приходило это в голову, когда вы опускались в этот треш угар?!