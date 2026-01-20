Последний шанс для Хлои и Макс! Первый трейлер и подробности Life is Strange: Reunion

Казалось, что история Макс и Хлои завершена, но фанаты никогда не теряли надежды увидеть их снова вместе. И вот, после череды слухов и спекуляций, это случилось официально. Если вы скучали по перемотке времени, синим волосам и эмоциональным качелям под инди-рок — готовьтесь, легендарный дуэт возвращается ради последнего совместного приключения. На этот раз, игра обещает действительно стать заключительной частью их истории.

Информация об игре начала просачиваться в сеть еще две недели назад, а сегодня интрига была разрушена окончательно. Буквально за час до официальной трансляции Microsoft преждевременно раскрыла дату выхода и описание сюжета на своих ресурсах. Теперь же Square Enix представила полноценный трейлер с деталями геймплея.

Дебютный трейлер Life is Strange: Reunion

События Life is Strange: Reunion развернутся в университете Каледон. Макс Колфилд узнает о грядущем разрушительном пожаре и у неё есть всего три дня, чтобы всех спасти. На помощь ей приходит Хлоя Прайс. К ролям вернулись Ханна Телл (Макс) и Рианна Деврис (голос Хлои из Before the Storm).

Ключевой особенностью игры станет учет обоих финалов первой части. Разработчики объяснили это сюжетно: после событий Double Exposure, где Макс объединила реальности ради спасения Сафи, воспоминания смешались. Теперь Хлоя помнит фрагменты обеих реальностей — и свою смерть в туалете, и гибель Аркадии-Бэй. Диалоги в игре будут напрямую зависеть от того, какой выбор вы сделали 10 лет назад.

Особенности геймплея:

Игрокам предстоит попеременно управлять и Макс, и Хлоей.

К Макс вернулась классическая Перемотка времени, позволяющая исправлять ошибки в диалогах и избегать опасностей. Новой фишкой стала возможность переносить предметы из будущего в прошлое.

Хлоя не обладает магией, но использует механику Перепалок (Backtalk), знакомую по Before the Storm. С её помощью она может проникать в закрытые зоны и выуживать информацию.

Ваши выборы из первой Life is Strange будут напрямую влиять на диалоги в новой игре. При этом выбор можно будет определить в самой игре, во время прохождения.

Скриншоты:

Игра выйдет сразу целиком, без разделения на эпизоды. Релиз Life is Strange: Reunion запланирован на 26 марта 2026 года. Проект посетит PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch пока не заявлена. Также подтверждено, что игра получит официальную текстовую локализацию на русский язык.

Предзаказы на новое приключение Хлои и Макс уже открыты на всех платформах, включая Steam. За раннюю покупку игроки смогут получить классические наряды для Макс и Хлои.

Расширенное издание содержит дополнительный контент, посвящённый разработке игры и возвращению Макс и Хлои.

Состав расширенного издания Life is Strange: Reunion