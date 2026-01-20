Последний шанс для Хлои и Макс! Первый трейлер и подробности Life is Strange: Reunion

Казалось, что история Макс и Хлои завершена, но фанаты никогда не теряли надежды увидеть их снова вместе. И вот, после череды слухов и спекуляций, это случилось официально. Если вы скучали по перемотке времени, синим волосам и эмоциональным качелям под инди-рок — готовьтесь, легендарный дуэт возвращается ради последнего совместного приключения. На этот раз, игра обещает действительно стать заключительной частью их истории.
Информация об игре начала просачиваться в сеть еще две недели назад, а сегодня интрига была разрушена окончательно. Буквально за час до официальной трансляции Microsoft преждевременно раскрыла дату выхода и описание сюжета на своих ресурсах. Теперь же Square Enix представила полноценный трейлер с деталями геймплея.
Дебютный трейлер Life is Strange: Reunion
События Life is Strange: Reunion развернутся в университете Каледон. Макс Колфилд узнает о грядущем разрушительном пожаре и у неё есть всего три дня, чтобы всех спасти. На помощь ей приходит Хлоя Прайс. К ролям вернулись Ханна Телл (Макс) и Рианна Деврис (голос Хлои из Before the Storm).
Ключевой особенностью игры станет учет обоих финалов первой части. Разработчики объяснили это сюжетно: после событий Double Exposure, где Макс объединила реальности ради спасения Сафи, воспоминания смешались. Теперь Хлоя помнит фрагменты обеих реальностей — и свою смерть в туалете, и гибель Аркадии-Бэй. Диалоги в игре будут напрямую зависеть от того, какой выбор вы сделали 10 лет назад.
Особенности геймплея:
- Игрокам предстоит попеременно управлять и Макс, и Хлоей.
- К Макс вернулась классическая Перемотка времени, позволяющая исправлять ошибки в диалогах и избегать опасностей. Новой фишкой стала возможность переносить предметы из будущего в прошлое.
- Хлоя не обладает магией, но использует механику Перепалок (Backtalk), знакомую по Before the Storm. С её помощью она может проникать в закрытые зоны и выуживать информацию.
- Ваши выборы из первой Life is Strange будут напрямую влиять на диалоги в новой игре. При этом выбор можно будет определить в самой игре, во время прохождения.
Скриншоты:
Игра выйдет сразу целиком, без разделения на эпизоды. Релиз Life is Strange: Reunion запланирован на 26 марта 2026 года. Проект посетит PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch пока не заявлена. Также подтверждено, что игра получит официальную текстовую локализацию на русский язык.
Предзаказы на новое приключение Хлои и Макс уже открыты на всех платформах, включая Steam. За раннюю покупку игроки смогут получить классические наряды для Макс и Хлои.
Расширенное издание содержит дополнительный контент, посвящённый разработке игры и возвращению Макс и Хлои.
Состав расширенного издания Life is Strange: Reunion
- Life is Strange: Reunion — полная версия игры
- Цифровой мини-саундтрек
- Цифровой артбук
- Цифровой комикс
- Эксклюзивное видео о создании игры с участием Ханны Телл и Рианны Деврис
Вселенная г()вна про лEсбух
Тебя лEсбухи как то обидели?
Всё равно дерьмо полное
Судя по трейлеру, игра не стоит внимания. Нам снова суют радужную историю о любви между Хлоей и Макс... и снова в сюжете не будет ни одного сильного мужского персонажа, опять же, судя по этому убогому трейлеру. Скажем так, Life is Strange закончилась на 1-ой части, а всё что повыходило после - полный отстой. И похоже новая игра не станет исключением, если учесть, что они даже трейлер не сумели сделать интересным. Точка.
Ну.... За то есть мужеподнобный радужный полицейский :DDD :
В первой же, однако, Макс можно было остаться натуралкой и тусить с Уорреном.
После стольких лет эти сверхразумы таки додумались вернуться к старой формуле и героям. Вот только от такого возвращения уже пованивает трупным запашком. Как раньше точно уже не будет и феномен того самого первого лампового LiS утерян навсегда.
Серьезно? Прошлая часть продалась, что они так быстро уже продолжение выкатывают?
Скорее провалилась.
♥♥♥
Ну идея не плоха, прогрев фанов планируется капитальный.
Но опять же всё испоганят, как пить дать.
Ок, а если я всё же спас город, извини Хлоя но ты в сделку не входила.
Или мы считаем что это не канон ?
Это значит что она все равно будет просто типа из парелельных миров или типа того.
так тогда она должна как бы не постареть, а её вид в данной презентации мало смахивает на школьницу.
Короче чёт они перемудрили.
Ребята не поняли что повестка уже не в моде
Дайте угадаю... История, все будущие трагедии и прочее и прочее будут происходить лишь потому, что эта т..пая овца (не беру в расчёт первую игру, поскольку она тогда не знала. Речь именно о сиквелах) не может просто взять и ни х..я не делать? Её жизнь вообще ничему не учит? Всё, что было в ненужном с ней сиквеле, происходило только из-за неё! В который раз пишу — авторы, у вас нет ни души ни разума! Она, по-вашему, настолько т..пая, чтобы наступать на одни и те же грабли? Я не знаю, может есть такие штуки как опыт или дедукция? Наверное, человек, который понял, что способности больше вредят, чем помогают, не будет б..ть их использовать ещё раз, зная о том, что было, а?! Вам приходило это в голову, когда вы опускались в этот треш угар?!