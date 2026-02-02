Рейтинг ESRB для Life is Strange: Reunion раскрывает взрослые темы и особенности геймплея

Life is Strange: Reunion получила официальный рейтинг от Entertainment Software Rating Board, раскрывающий новую информацию о структуре игрового процесса, сюжетной линии и контенте для взрослой аудитории. Игра получила рейтинг M (17+) из-за умеренного насилия, нецензурной лексики, откровенных тем и употребления наркотиков.
Согласно сводке рейтинга ESRB, Life is Strange: Reunion — это приключенческая игра, в которой игроки следят за историей двух персонажей, пытающихся предотвратить трагическое событие в университетском кампусе. Игроки путешествуют во времени, исследуя кампус и окружающий город, чтобы раскрыть причину надвигающейся катастрофы. На протяжении игры игроки могут взаимодействовать с персонажами, решать головоломки, а также делать выбор в диалогах и действиях, влияющий на развитие сюжета.
В сводке рейтинга указано, что некоторые решения игрока приводят к ситуациям насилия. Например, персонажи попадают под взрыв бомбы, а женщину расстреливают за кадром. Хотя насилие не описывается как графическое, его наличие способствует присвоению игре рейтинга «Для взрослых».
ESRB также описывает несколько типов диалогов и сценариев, ориентированных на взрослую аудиторию, присутствующих в игре. В сводке говорится, что игра содержит отсылки к материалам с сексуальным подтекстом. В одном коротком эпизоде персонаж делает жест, имитирующий мастурбацию.
Также упоминается контент, связанный с наркотиками. ESRB отмечает эпизод, в котором персонаж испытывает галлюцинации после употребления напитка с психоделиками, сопровождающиеся размытыми эффектами на экране. В диалогах и текстах также встречаются отсылки к наркотикам. Присутствует и нецензурная лексика, например, слово «f**k» можно услышать во время игрового процесса.
Life is Strange: Reunion запланирована к выходу 26 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Life is Strange это набор клише и страхов которые авторы пытаются из части в часть выдать за реальность.
цирк
Игру, все же, жду - предзаказ сделал (второй раз в жизни вообще: первый раз был Final Fantasy VII - Rebirth). Однако, шедевра не ожидаю: как сама Don'tNod не превзошла себя после оригинальной первой части, так и Deck Nine этого не смогла после шикарного пролога - Before the Storm... Эти две игры стабильно прохожу раз в год: настолько там обалденная атмосфера, саундтрек, англ. озвучка и общая история (может и не всех может "зацепить", но меня она очень тронула). Всегда только "дружеские" варианты выбираю, а не "радужные" - для меня персонажи серии всегда лучшими друзьями и подругами воспринимаются, и только в таком виде для меня и преемлемы. Благо, что возможность такого выбора адекватного там есть. Саундтреки к играм серии даже позже докупил, и переслушиваю под настроение. И еще недавно, узнав, что Ханна Телл (которая Макс озвучивает), музыку в качестве хобби пишет, купил на Айтюнсе альбом на пробу)))
А ведь до 22-23-го года "нос воротил" от всей серии, думая, что это расхайпленное "Г" повесточное)) Но прошел сначала Before the Storm, затем оригинальную первую часть - и в серию "влюбился" )) Не ожидал, что так будет) Но мне даже просто бродить в этих играх по локациям нравится: всё прочитать, поразглядывать, послушать... В других играх это, порой, трудно переносить, но не здесь)
Другие части тоже прошел (по-своему они мне тоже нравятся, но их общий уровень уже ниже значительно, чем первые две игры). Double Exposure - самая слабая была (слабее только комиксы, которые, по сути, просто фанфики), но и в ней можно найти некоторые положительные моменты. После смены состава в Deck Nine (сценаристов, вроде как, после прошлого "успеха" уволили) все ж надеюсь, что в новой игре серию реабилитируют.
Ну и, конечно, очень рад, что Хлою вернули: дважды проходил оригинальные части, и один раз ремастеры - и всегда в итоге спасал именно Хлою, хотя в реальности, конечно, выбор бы был очевиден - это простая логика. Но в игре просто не могу себя пересилить...
