Рейтинг ESRB для Life is Strange: Reunion раскрывает взрослые темы и особенности геймплея

Life is Strange: Reunion получила официальный рейтинг от Entertainment Software Rating Board, раскрывающий новую информацию о структуре игрового процесса, сюжетной линии и контенте для взрослой аудитории. Игра получила рейтинг M (17+) из-за умеренного насилия, нецензурной лексики, откровенных тем и употребления наркотиков.

Согласно сводке рейтинга ESRB, Life is Strange: Reunion — это приключенческая игра, в которой игроки следят за историей двух персонажей, пытающихся предотвратить трагическое событие в университетском кампусе. Игроки путешествуют во времени, исследуя кампус и окружающий город, чтобы раскрыть причину надвигающейся катастрофы. На протяжении игры игроки могут взаимодействовать с персонажами, решать головоломки, а также делать выбор в диалогах и действиях, влияющий на развитие сюжета.

В сводке рейтинга указано, что некоторые решения игрока приводят к ситуациям насилия. Например, персонажи попадают под взрыв бомбы, а женщину расстреливают за кадром. Хотя насилие не описывается как графическое, его наличие способствует присвоению игре рейтинга «Для взрослых».

ESRB также описывает несколько типов диалогов и сценариев, ориентированных на взрослую аудиторию, присутствующих в игре. В сводке говорится, что игра содержит отсылки к материалам с сексуальным подтекстом. В одном коротком эпизоде ​​персонаж делает жест, имитирующий мастурбацию.

Также упоминается контент, связанный с наркотиками. ESRB отмечает эпизод, в котором персонаж испытывает галлюцинации после употребления напитка с психоделиками, сопровождающиеся размытыми эффектами на экране. В диалогах и текстах также встречаются отсылки к наркотикам. Присутствует и нецензурная лексика, например, слово «f**k» можно услышать во время игрового процесса.

Life is Strange: Reunion запланирована к выходу 26 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.