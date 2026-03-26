Состоялся релиз Life is Strange: Reunion

Вышла Life is Strange: Reunion — продолжение серии от Deck Nine и Square Enix, напрямую связанное с событиями Double Exposure. Игра уже доступна на PlayStation 5, PC и Xbox Series X/S.

Сюжет снова объединяет Макс Колфилд и Хлою Прайс. После долгой разлуки Хлоя возвращается и обращается к Макс за помощью: её мучают странные воспоминания о событиях, которых не было. Разобраться с этим нужно быстро — через три дня Каледонский университет может быть уничтожен пожаром.

Макс вновь получает способность перематывать время, позволяя откатывать события и искать другой исход. В этот раз механика стала гибче, но всё ещё ограничена. Хлоя, в свою очередь, использует свою фирменную «напористость» в диалогах, чтобы давить на собеседников и открывать новые пути.

Впервые в серии игрок управляет сразу двумя персонажами. Прохождение строится на выборе и расследовании: нужно выяснить причину катастрофы и решить, кого удастся спасти. Финал напрямую зависит от принятых решений.

Игра доступна для покупки в Steam.