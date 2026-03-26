Состоялся релиз Life is Strange: Reunion

Вышла Life is Strange: Reunion — продолжение серии от Deck Nine и Square Enix, напрямую связанное с событиями Double Exposure. Игра уже доступна на PlayStation 5, PC и Xbox Series X/S.
Сюжет снова объединяет Макс Колфилд и Хлою Прайс. После долгой разлуки Хлоя возвращается и обращается к Макс за помощью: её мучают странные воспоминания о событиях, которых не было. Разобраться с этим нужно быстро — через три дня Каледонский университет может быть уничтожен пожаром.
Макс вновь получает способность перематывать время, позволяя откатывать события и искать другой исход. В этот раз механика стала гибче, но всё ещё ограничена. Хлоя, в свою очередь, использует свою фирменную «напористость» в диалогах, чтобы давить на собеседников и открывать новые пути.
Впервые в серии игрок управляет сразу двумя персонажами. Прохождение строится на выборе и расследовании: нужно выяснить причину катастрофы и решить, кого удастся спасти. Финал напрямую зависит от принятых решений.
Игра доступна для покупки в Steam.
То из за их парочки город может быть разрушен, то теперь универ сгореть.
"Это не женщины это беда" прям. хех
Типа как в первой части, останьтесь нормальной и городу кабзда, либо вот целуйтесь с Хлоей (что мы осуждаем) и вы получите хорошую и каноничную концовку. Всё по заветам Telltale.
Серия закончилась на второй части, которая уже была слабее первой, но все еще была неплохой. То, что выходило под вывеской LIS после этого не имеет к серии никакого отношения, фанатские поделки, как и этот Reunion. Радует только, что теперь перестанут мучить этот труп.
Может помнит кто, во второй части, мы встречаем мужика у которого умерла дочь, как её звали, Хлоя? Это было когда мы попадаем в коммуну в пустыне, это был новый муж матери её детей.
Не очень-то она доступна, ю ноу