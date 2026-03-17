Стали известны системные требования Life is Strange: Reunion

Deck Nine Games и Square Enix опубликовали системные требования для Life is Strange: Reunion — и, судя по всему, игра не станет слишком требовательной к железу, но SSD разработчики всё же настоятельно рекомендуют.

Минимальная конфигурация рассчитана на запуск в 1080p при 30 к/с. Для этого потребуется процессор уровня AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-4670K, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта вроде Radeon RX 480 или GeForce GTX 1660. Объём игры составит всего 30 ГБ.

Рекомендуемые требования уже нацелены на комфортные 60 к/с в 1080p: здесь понадобятся Ryzen 5 3600 или Core i5-10600, 16 ГБ ОЗУ и GPU уровня Radeon RX 6650 XT или RTX 3060.

Для более высоких настроек разработчики выделили сразу несколько категорий:

Performance (1440p / 60 к/с) — Ryzen 7 3700X или Core i5-12600K, RTX 3070 / RX 6700 XT

Ultra (4K / 60 к/с) — те же CPU, но уже RTX 3080 или RX 6900 XT

Hella High (4K / 30 к/с) — Ryzen 7 5800X или Core i7-13700K в паре с RTX 4080 или RX 7900 XTX

Во всех конфигурациях требуется Windows 11 (кроме минимальных — там подойдёт и Windows 10), поддержка DirectX 12 и 16 ГБ оперативной памяти начиная с рекомендованного уровня.

Life is Strange: Reunion запланирована к выходу 26 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.