Стали известны системные требования Life is Strange: Reunion

Deck Nine Games и Square Enix опубликовали системные требования для Life is Strange: Reunion — и, судя по всему, игра не станет слишком требовательной к железу, но SSD разработчики всё же настоятельно рекомендуют.
Минимальная конфигурация рассчитана на запуск в 1080p при 30 к/с. Для этого потребуется процессор уровня AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-4670K, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта вроде Radeon RX 480 или GeForce GTX 1660. Объём игры составит всего 30 ГБ.
Рекомендуемые требования уже нацелены на комфортные 60 к/с в 1080p: здесь понадобятся Ryzen 5 3600 или Core i5-10600, 16 ГБ ОЗУ и GPU уровня Radeon RX 6650 XT или RTX 3060.
Для более высоких настроек разработчики выделили сразу несколько категорий:
- Performance (1440p / 60 к/с) — Ryzen 7 3700X или Core i5-12600K, RTX 3070 / RX 6700 XT
- Ultra (4K / 60 к/с) — те же CPU, но уже RTX 3080 или RX 6900 XT
- Hella High (4K / 30 к/с) — Ryzen 7 5800X или Core i7-13700K в паре с RTX 4080 или RX 7900 XTX
Во всех конфигурациях требуется Windows 11 (кроме минимальных — там подойдёт и Windows 10), поддержка DirectX 12 и 16 ГБ оперативной памяти начиная с рекомендованного уровня.
Life is Strange: Reunion запланирована к выходу 26 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
в игре графика 2010 год ,зачем такие карты и проц для нее?
мб 5090 сразу?
1660 мощнее rx480
Чел, ну инфу хотя бы минимально надо проверять прежде чем публиковать... Ну какой Don’t Nod, он уже 10 лет как не имеет отношения к франшизе.
Поиграть конечно поиграю, но надеюсь хоть немного лучше будет чем прошлое недоразумение) а так в графике конечно вообще ничего такого