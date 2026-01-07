В базе данных PEGI обнаружили страницу неанонсированной Life is Strange: Reunion с Хлоей Прайс

В сети появилась информация о возможной новой части популярной серии приключенческих игр. На сайте европейской рейтинговой организации PEGI была найдена страница проекта под названием Life is Strange: Reunion. Согласно утекшему описанию, игра станет прямым продолжением истории Макс Колфилд и вернет одного из ключевых персонажей франшизы.

Синопсис гласит, что Хлоя Прайс прибывает в Каледонский университет, знакомый игрокам по недавней Double Exposure. Героиню преследуют кошмары и невозможные воспоминания, поэтому она ищет помощи у своей старой подруги. Сама Макс при этом находится в кризисе, так как ей предстоит предотвратить смертельный пожар, который грозит уничтожить кампус всего через 3 дня.

На странице рейтинга указана дата выхода 27 марта 2025 года для платформы PlayStation 5. Пользователи форума Reddit предполагают, что это может быть временная заглушка, однако само существование страницы связывают со слухами о контракте на разработку сразу двух игр. Издательство Square Enix пока не давало официальных комментариев по поводу Reunion, и страница может быть удалена в ближайшее время.