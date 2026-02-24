В Life is Strange: Reunion предстоит сыграть за Хлою и Макс - в том числе и одновременно

Студия Deck Nine, создатели предстоящей Life is Strange: Reunion, провели закрытую презентацию игры для журналистов, показав расширенный фрагмент первой половины игры.

Ключевой особенностью стала смена игрового процесса: на начальном этапе игроки поочередно управляют Макс и Хлоей по отдельности. Фрагменты за Хлою погружают в ее тревожные сны, где она видит жизнь, которой никогда не было, а эпизоды за Макс показывают, как она изменилась за девять месяцев после событий предыдущей части.

После воссоединения персонажей структура игры меняется: теперь решения нужно принимать за обеих героинь. Так же разработчики подтвердили, что события игры будут меняться в зависимости от того, какие отношения сложились у Макс и Хлои в финале оригинальной Life is Strange.

Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 26 марта 2026 года.