В Life is Strange: Reunion предстоит сыграть за Хлою и Макс - в том числе и одновременно

Студия Deck Nine, создатели предстоящей Life is Strange: Reunion, провели закрытую презентацию игры для журналистов, показав расширенный фрагмент первой половины игры.
Ключевой особенностью стала смена игрового процесса: на начальном этапе игроки поочередно управляют Макс и Хлоей по отдельности. Фрагменты за Хлою погружают в ее тревожные сны, где она видит жизнь, которой никогда не было, а эпизоды за Макс показывают, как она изменилась за девять месяцев после событий предыдущей части.
После воссоединения персонажей структура игры меняется: теперь решения нужно принимать за обеих героинь. Так же разработчики подтвердили, что события игры будут меняться в зависимости от того, какие отношения сложились у Макс и Хлои в финале оригинальной Life is Strange.
Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 26 марта 2026 года.
Ну хз, меня не тянет в эту вселенную. Вот Элли и Дина это да, душераздирающая история. А это по всем описаниям как-то для малолеток, что ли. Хз.
Жанр кинца был создан для соевой аудитории малолеток
Смотря какое кинцо, кинцо от Qwantum Dream шикарные игры
Ну это не меняет что даже от Девида Кейджа кинцо, создано для соевой аудитории малолеток
В первый час игры прошлой части нас радовали радужным флагом, очень навязчивым склонением к леcбиянству, женатой трансухой, иранской дурной бабой и негро другом, а под конец еще и парой хомосеков. Да и белый мужик, которого вся эта шобла захотела попустить. Очень разнообразное окружение, что аж остальную игру забыли хоть немного хорошо сделать. Чего же можно ждать от этой части?
Справедливости ради, начиная с первой части, игра всегда была левацкой против гнусного патриархата, за гринпис, гомогейство и прочее. Прост тогда это не воспринималось так, как сейчас.
Честно, выглядит очень не плохо. То, что они лести это и так было ясно по первой игре ( хотя хрен поймешь, что по сюжету будет ), а так, внешне очень не плохо. Поиграю