В Life is Strange: Reunion расскажут о судьбе второстепенных персонажей из оригинальной игры

Студия Deck Nine поделилась новыми деталями предстоящей Life is Strange: Reunion. Разработчики подтвердили, что история будет полностью посвящена Макс и Хлое. Сюжет развернется вокруг прибытия Хлои в университет Каледон, где она столкнется с новой реальностью и изменившейся жизнью Макс.

При этом другие ключевые персонажи из Аркадии-Бэй, такие как Уоррен, Кейт или Виктория, физически в игре не появятся. Авторы объясняют это логикой повествования: Хлоя совершает длительное одиночное путешествие через всю страну, поскольку её родной город находится на другом побережье.

Однако игроки всё же узнают о дальнейшей судьбе знакомых второстепенных персонажей - соответствующая информация будет передаваться через диалоги или различные текстовые материалы, найденные в мире игры.

Life is Strange: Reunion выйдет 26 марта 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.