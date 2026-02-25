"Жутко, мрачно и эмоционально": пресса осталась довольно финалом истории Макс и Хлои в Life is Strange: Reunion

Профильная западная пресса уже успела пощупать раннюю версию Life is Strange: Reunion — прямого продолжения нашумевшей, но спорной Double Exposure. Судя по первым отзывам, разработчики из Deck Nine решили сделать ставку на самую сильную сторону франшизы — главных героинь — и возвели ставки на небывалую высоту, создав атмосферу гнетущего финала.

Большинство журналистов отмечает, что тон новой игры стал гораздо более мрачным, меланхоличным и напряженным по сравнению с предыдущими частями. Зарубежные обозреватели пишут, что проект больше не ощущается как подростковая драма — саундтрек, взаимодействие персонажей и чувство безотлагательности кричат о том, что это последняя глава саги.

Интригует и подача сюжета. Рецензенты остались довольны тем, как разработчики интегрировали два разных финала первой Life is Strange. Появление Хлои, по словам прессы, не выглядит дешевым фан-сервисом. В зависимости от выбора (Спасти Аркадию Бэй или Спасти Хлою), у синеволосой бунтарки будут разные проблемы: либо болезненный скандал и разрыв, либо кошмары о смерти в туалете и жизни в другой реальности. Авторы смогли вплести это в общий контекст мультивселенной, начатый в Double Exposure.

Особенно теплых отзывов удостоилась обновленная система диалогов и геймплей. Игра постоянно переключает перспективу между подругами. Макс активно использует вернувшуюся силу перемотки времени — в демоверсии журналисты уже оценили сцену с решением напряженной головоломки по обезвреживанию бомбы в запертом подвале, отматывая время ради подбора инструментов. А геймплей Хлои завязан на внимательном исследовании и вернувшейся механике "Перепалок" — героиня может «задавить» собеседника в споре, если до этого игрок изучил окружение.

Кроме того, инновацией для серии станут моменты воссоединения героинь: в некоторых напряженных диалогах игроку предстоит выбирать варианты ответов сразу за обеих девушек, формируя динамику их беседы и выстраивая совместное прошлое. Рецензенты сошлись во мнении, что это делает их химию максимально живой.

В игре осталась система свободного фотографирования: игроки смогут делать снимки в любой момент и делиться ими, помимо обязательных "сюжетных" точек. И хотя действие разворачивается в декорациях университета из прошлой части, они были настолько сильно переработаны и обросли деталями, что повторное использование ассетов не бросается в глаза.

Ожидается, что этот долгожданный дуэт сможет довести игроков до слез уже через месяц. Релиз Life is Strange: Reunion запланирован на 26 марта 2026 года для ПК, PS5 и Xbox Series. Отдельно стоит напомнить, что в игре официально заявлена текстовая локализация на русский язык — и для интерфейса, и для субтитров.