Загадочное приключение Lifeless Moon доберётся до консолей PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One в начале июля

Издатель Serenity Forge и разработчик Stage 2 Studios объявили, что Lifeless Moon, духовный преемник Lifeless Planet, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 9 июля.

Lifeless Moon впервые вышла на ПК в Steam 10 августа 2023 года. Версия для ПК выйдет в Epic Games Store вместе с консольными версиями 9 июля.

Lifeless Moon, духовный преемник популярной инди-игры 2014 года Lifeless Planet, представляет собой 3D-платформер, в котором вы оказываетесь в центре таинственной экспедиции на Луну. Это новое приключение, вдохновленное классической научной фантастикой, играет за астронавта эпохи Аполлона, который оказывается после старого эксперимента 1970-х годов: странно знакомый пустынный город на Луне.