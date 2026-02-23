Lifted объединяет дух Tomb Raider и Zelda - демоверсия уже доступна в Steam

Инди-студия Adventure Works представила свой дебютный ролевй платформер Lifted, вдохновлённую классикой 80–90-х годов. Проект сочетает элементы приключений в духе Tomb Raider и The Legend of Zelda, добавляя лёгкие мотивы Rayman. Разработчики называют игру любовным посланием приключенческим фильмам и играм прошлых десятилетий.

Главный герой — студент Ари, который рассчитывал отделаться простым заданием, но неожиданно оказывается втянут в историю с путешествиями во времени. Вместе с учителем физики ему предстоит помочь завоевать сердце преподавательницы истории, параллельно исследуя руины, древние локации и разные исторические эпохи.

Игроков ждут акробатические сегменты с верёвками, карабканьем и динамичным платформингом, а также головоломки, напоминающие подземелья Zelda. Каждый уровень сочетает исследование, экшен и напряжённую гонку к финишу — и к зачёту для самого Ари.

Авторы подчёркивают, что стремятся избежать простого копирования известных серий, делая ставку на юмористическое повествование и продуманный дизайн уровней. Релиз Lifted намечен на этот год, а демоверсия уже доступна в Steam, где все желающие могут оценить проект до выхода полной версии.