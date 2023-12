Дебютный трейлер новой игры от авторов No Man's Sky стал самым просматриваемым роликом с TGA 2023 на YouTube

Несмотря на то, что OD Кодзимы получил больше всего статей в прессе, когда дело доходит до анонсов TGA 2023, просмотры на YouTube рассказывают совсем другую историю: Light No Fire от Hello Games легко возглавила этот конкретный чарт.

Кроме того, если большинство разработчиков для анонса своих новых проектов представили CGI-трейлеры или просто фрагменты геймплея, то Hello Games показала целых две минуты реального игрового процесса.

Небольшая британская студия, известная по игре No Man's Sky, стремится забраться так же высоко, а может быть, и еще выше, чем десять лет назад, когда она анонсировала свою приключенческую научно-фантастическую игру на выживание, действие которой происходит в почти бесконечной вселенной. В Light No Fire Hello Games снова обещает то, что еще никогда не делалось: планету реального масштаба, которую можно исследовать без всяких границ, где игроки могут играть вместе без ограничений в фэнтезийном сеттинге, где уже есть драконы, антропоморфные расы и магия.

Возможно, именно поэтому трейлер Light No Fire уже побил рекорды на YouTube-канале Hello Games, превысив 4,2 миллиона просмотров и став самым просматриваемым видео за всю историю канала.

Если добавить к этому количество просмотров, зарегистрированных на других каналах, таких как TGA, IGN и Gamespot, то общее число просмотров вырастет до 4,65 миллиона, что несомненно доказывает, что геймеры более чем простили Hello Games первые ошибки No Man's Sky.

God of War: Ragnarok от Sony Santa Monica заняла второе место в этом чарте, показав бесплатное roguelike DLC Valhalla. Как и ожидалось, наибольшие показатели видео были зарегистрированы на собственном канале PlayStation, где трейлер Valhalla был просмотрен 2,9 миллиона раз. Кроме того, он набрал 1,1 миллиона просмотров на одном из двух видео IGN, но даже если добавить к этому количество просмотров на каналах Gamespot и TGA, то общее число просмотров все равно составит всего 4,26 миллиона.

Marvel's Blade от Arkane Lyon также набрала много просмотров, но большинство из них (3,4 миллиона) были получены с YouTube-канала Marvel Entertainment, что для видеоигры является некоторым обманом. Даже если добавить просмотры с каналов TGA, IGN, Gamespot и Bethesda, в сумме получается 3,9 миллиона просмотров.

Остальные анонсы TGA 2023 даже не приблизились к этим трем по количеству просмотров на YouTube. Jurassic Park Survival, однопользовательский приключенческий экшен, разрабатываемый Saber Interactive, также выиграл от публикации на канале Jurassic World, где она набрала 1,4 миллиона просмотров. Monster Hunter Wilds набрала почти миллион просмотров на канале PlayStation. Однако ни один из остальных трейлеров не приблизился к миллионному рубежу.