Исследуй и выживай вместе с друзьями - анонсирована масштабная Light No Fire

Минимум подробностей, максимум мутных мазков в трейлере - так можно описать анонс Light No Fire, который произошел в рамках TGA 2023.

Подробностей об игре мало, но кое-что разработчики обещают уже сейчас. В частности можно ожидать огромный, процедурно сгенерированный мир размером с реальную Землю. Игрокам предстоит объединяться в группы для того, чтобы успешно выживать в этом чуждом, наполненной магией и приключениями, фэнтезийном мире.

В Light No Fire предполагается система строительства и выживания. Судя по кадрам трейлера (который должен представить футажи реального геймплея) графика в игре достаточно яркая и стильная. Приключенческая песочница от создателей No Man's Sky еще не обзавелась датой выхода, но ее уже можно добавить в список желаемого в Steam.