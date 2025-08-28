Light No Fire обещает настоящие океаны и большие корабли для исследования планеты размером с Землю

Hello Games раскрыла новые подробности о своей следующей фэнтезийной песочнице Light No Fire. Шон Мюррей сообщил, что планета в игре будет масштабом с Землю и предложит игрокам «настоящие океаны», для пересечения которых потребуются большие лодки и полноценные экипажи.

Информация поступила одновременно с запуском нового обновления No Man’s Sky Voyagers. В нём игроки впервые получили возможность строить собственные звездолёты, которые могут вместить нескольких членов экипажа и редактироваться даже в полёте. Мюррей отметил, что внедрение такой системы было непростой задачей: «Практически каждая часть игры должна была быть переработана, чтобы приспособиться к этим относительным пространствам».

Технологии строительства кораблей, использованные в Voyagers, лягут в основу Light No Fire. «Большая часть этих систем будет использоваться и в нашей следующей игре», — сказал Мюррей. Игрокам предстоит управлять большими кораблями, исследовать обширные океаны и взаимодействовать с друзьями на борту. Это позволит создать по-настоящему масштабные путешествия по планете, где вода станет новым испытанием для команд.

Ранее Мюррей уже рассказывал, что технологии рельефа и генерации мира в No Man’s Sky служат прототипом для Light No Fire. Теперь же стало ясно, что разработчики собираются применить опыт с кораблями и внутренними пространствами, чтобы игроки могли исследовать океаны и сушу на масштабной планете.

Планета Light No Fire в масштабе 1:1, горы, океаны и возможность создавать собственные экипажи делают игру одним из самых амбициозных проектов Hello Games. Пока точная дата релиза не объявлена, фанаты с нетерпением ждут возможности испытать новые технологии и ощутить свободу исследования огромного мира вместе с друзьями.