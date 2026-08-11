Light No Fire оказалась настолько "безумной и амбициозной", что Hello Games решила не спешить с её показом

Hello Games пока не торопится раскрывать новые подробности Light No Fire, несмотря на то что у студии уже давно была готова стратегия продвижения игры. По словам основателя компании Шона Мюррея, проект оказался настолько «амбициозным и безумным», что разработчики предпочли сосредоточиться на его создании, а не на регулярных презентациях.

Light No Fire впервые представили на The Game Awards 2023. Игра станет новым крупным проектом Hello Games после No Man’s Sky и предложит исследовать огромную фэнтезийную планету размером с Землю. В отличие от научно-фантастической игры студии, здесь разработчики делают ставку на выживание, исследование, строительство и взаимодействие игроков в едином открытом мире.

Изначально Мюррей рассчитывал гораздо раньше показать, что именно представляет собой проект. По его словам, после первого 90-секундного трейлера команда планировала постепенно раскрывать особенности игры и примерно через полгода устроить полноценную демонстрацию игрового процесса.

Такая презентация, в частности, могла состояться на Summer Game Fest 2024. Однако вскоре после анонса Light No Fire стремительно поднялась в списке самых ожидаемых игр Steam и в определённый момент занимала там второе место по количеству добавлений в список желаемого.

«Я просто подумал: “Ладно, хватит. Нам не нужно больше ничего говорить. Зачем вообще заниматься маркетингом?”» — рассказал Мюррей.

В результате первоначальный план продвижения пришлось отложить. При этом разработчик подчёркивает, что команда уже давно готова показать игру публике. Сам Мюррей утверждает, что продолжает играть в Light No Fire практически каждый день, а некоторые элементы проекта уже постепенно появляются в обновлениях No Man’s Sky.

Похоже, сейчас Hello Games действительно предпочитает работать без лишнего давления извне. Мюррей признаётся, что ему нравится находиться в своей «маленькой пещере» и спокойно заниматься разработкой, не беспокоясь о внешнем мире.

«Я не думаю, что люди осознают, насколько амбициозен этот проект и насколько он безумен», — отметил глава студии.

При этом конкретных сроков выхода Light No Fire по-прежнему нет. Не объявлены и все целевые платформы, за исключением ПК. Судя по уже показанным материалам, игроков ждут огромный фэнтезийный мир, летающие существа, различные цивилизации и многопользовательское взаимодействие. А вот насколько масштабной в итоге окажется задумка Hello Games, разработчики пока предпочитают не раскрывать.