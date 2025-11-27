Шон Мюррей охладил надежды на скорый релиз Light No Fire - игра всё ещё далека от финала

Год стремительно подходит к концу, а вместе с ним возвращаются и ежегодные голосования в Steam Awards. Категория «Детище любви» традиционно отмечает проекты, которые продолжают развиваться спустя годы после релиза, и No Man’s Sky идеально вписывается в это определение. Спустя девять лет после выхода игра по-прежнему получает масштабные бесплатные обновления: только в 2025 году Hello Games добавила новые планеты, окаменелые скелеты для раскопок, управление поселениями и огромные настраиваемые звёздолёты.

В свежем посте в Steam Шон Мюррей подвёл итоги года для No Man’s Sky, но попутно затронул и другой, давно обсуждаемый проект студии — Light No Fire. По словам Мюррея, над игрой трудится «другая небольшая команда», которая продолжает работу «в том же темпе». Он подтвердил, что знают о высоком интересе сообщества, но пока не готовы делиться новостями: «Достаточно сказать, что я очень доволен прогрессом и думаю, что это будет нечто действительно особенное».

Однако тон заявления вряд ли вдохновит поклонников, ожидающих скорого релиза. Фразы о «небольшой команде» и разработке «на заднем плане» ясно дают понять, что студия по-прежнему сосредоточена на поддержке No Man’s Sky. Это снижает вероятность появления Light No Fire на предстоящей церемонии The Game Awards — а уж тем более внезапного релиза.

Тем не менее сообщество не теряет надежды. В игровой индустрии неожиданности случаются — фанаты Half-Life выстраивали теории десятилетиями, и порой они оказывались недалеки от истины. Поэтому мечтать о громком анонсе Light No Fire всё ещё не запрещено.