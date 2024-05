Создатель No Man's Sky намекает на новую демонстрацию Light No Fire во время Summer Game Fest

После того как игра No Man's Sky вызвала много споров и стала невероятно популярной, Hello Games наделала шумихи среди пользователей вокруг своей второй игры Light No Fire, которая сама по себе является своего рода фэнтезийным вариантом формулы "иди куда угодно и делай все". Теперь, судя по словам соучредителя студии, мы узнаем больше подробностей из скорого второго трейлера.

Организатор Summer Game Fest Джефф Кили (Geoff Keighley) написал в своем твиттере, что ему нравится "смотреть новые трейлеры видеоигр", явно намекая на все новые ролики, которые будут показаны 7 июня.

Директор Hello Games Шон Мюррей ответил Кили в шутливой форме." Точно так же".

На данный момент у Hello Games в разработке находится только одна анонсированная игра, вышеупомянутая Light No Fire, которая ожидает своего повторного показа. Проект также был представлен на церемонии The Game Awards в 2023 году, так что уже есть прецедент появления игры на шоу от Кили.

Light No Fire выглядела довольно многообещающе во время анонса. Вместо того чтобы процедурно генерировать целую галактику солнечных систем для исследования Light No Fire отводит взгляд от звезд, чтобы создать одну планету в натуральную величину — подвиг, который, тем не менее, не менее впечатляющий. Подумайте о размерах Земли: игровое пространство, способное вместить 8 миллиардов человек, и сотни квадратных миль пустой земли - и все это можно исследовать в игре. По крайней мере, так обещает игра, в которой вы сможете взбираться на горы "высотой в несколько миль, выше, чем Эверест". Что вы будете делать в игре на самом деле, пока остается под вопросом, но, похоже, скоро мы получим ответы.