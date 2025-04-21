Дневники разработки Light of Borderland: первые скриншоты и подробности хоррора

Сегодня — важный анонс и первый выпуск дневников разработки проекта Light of Borderland!

Начнём с главного: расскажем, что представляет собой игра, над чем мы сейчас работаем и чего стоит ждать в будущем.

Light of Borderland — это психоделический экшен-хоррор от первого лица, созданный с любовью к эстетике 80-х и русской ностальгии. Знакомые панельки, заснеженные деревни и старые отели формируют узнаваемый советский сеттинг.

Главный герой — обычный мужчина, которому предстоит пройти через искажённые, пугающие миры и попытаться выжить. Привычная обстановка постепенно начинает меняться, обрастая тревожными деталями, искажённой реальностью и постоянным ощущением угрозы.

Ключевая механика игры связана с использованием оружия — а точнее, с последствиями его применения. Каждый раз, когда игрок полностью расходует обойму за короткий промежуток времени, игра становится ощутимо сложнее.

Первая потраченная обойма принесёт посторонние звуки, вторая — вызовет галлюцинации и визуальные искажения. Дальнейшее использование оружия может привести к смерти.

Таким образом, игроку придётся оценивать риски: использовать пистолет, делая паузы, или искать альтернативные пути, чтобы не усугубить своё положение.

Для разработки Light of Borderland мы объединились с небольшой командой студентов из IT-хаба колледжа во Владивостоке. Сейчас проект находится на стадии сборки и подготовки к технодемке.

Что дальше?

В студии параллельно разрабатывается несколько хоррор-проектов, и Light of Borderland станет последним в этом направлении — по крайней мере, на ближайшее время. Новых хорроров пока не планируется.

Зато уже скоро мы расскажем о другом громком проекте — интерактивном кино.

Об этом — в следующих статьях, так что оставайтесь с нами!

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