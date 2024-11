Анонсирован новый выживач с открытым миром Light of Motiram, подозрительно похожий на Horizon: Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn от Guerrilla Games вышла в 2017 году и завоевала сердца миллионов геймеров по всему миру. Проект не выделялся уникальным геймплеем или драматической историей, но его главной фишкой стал необычный сеттинг, где переплетаются первобытность и футуризм. Было лишь вопросом времени, когда мы увидим клон Horizon: Zero Dawn, и похоже, это время пришло вместе с анонсом масштабной игры на выживание Light of Motiram. Здесь игроков ожидает огромный открытый мир, футуристические существа из доисторических времен и другие знакомые элементы.

За разработку Light of Motiram отвечает студия Polaris Quest, являющаяся дочерней компанией хорошо знакомой геймерам Tencent Games. В отличие от многих других клонов популярных игр от Tencent, Light of Motiram предложит полноценный геймплей с уникальными механиками крафта, выживания и исследования окружающего мира.

В Light of Motiram игрокам предстоит исследовать мир, строить собственное жилище и развивать футуристические технологии, в то время как вокруг царят колоссальные механические создания самых разных видов. Среди доступных возможностей будет сражение с боссами, подчинение некоторых машин для своих нужд и их последующее улучшение.

Открытый мир, управляемый механическими животными, представлен разнообразными биомами: от пышных тропических лесов до бесплодных пустынь и заснеженных гор. Человеческая цивилизация в привычном виде исчезла, а остатки человечества пытаются восстановиться в условиях новой примитивной эры. Исследуя дикие земли, игроки встретят гигантских механических зверей, раскроют тайны древних руин и постепенно узнают секреты игрового мира.

Все это сильно напоминает мир Horizon: Zero Dawn, но с упором на механику крафта и выживания. Это может стать интересным экспериментом для любителей жанра. На данный момент Light of Motiram не имеет официальной даты релиза. Выход игры заявлен только для ПК и планируется через цифровые магазины Steam и Epic Games Store.