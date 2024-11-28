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Light of Motiram 2026 г.
Экшен, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
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Анонсирован новый выживач с открытым миром Light of Motiram, подозрительно похожий на Horizon: Zero Dawn

Gutsz
Новости

Horizon: Zero Dawn от Guerrilla Games вышла в 2017 году и завоевала сердца миллионов геймеров по всему миру. Проект не выделялся уникальным геймплеем или драматической историей, но его главной фишкой стал необычный сеттинг, где переплетаются первобытность и футуризм. Было лишь вопросом времени, когда мы увидим клон Horizon: Zero Dawn, и похоже, это время пришло вместе с анонсом масштабной игры на выживание Light of Motiram. Здесь игроков ожидает огромный открытый мир, футуристические существа из доисторических времен и другие знакомые элементы.

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За разработку Light of Motiram отвечает студия Polaris Quest, являющаяся дочерней компанией хорошо знакомой геймерам Tencent Games. В отличие от многих других клонов популярных игр от Tencent, Light of Motiram предложит полноценный геймплей с уникальными механиками крафта, выживания и исследования окружающего мира.

В Light of Motiram игрокам предстоит исследовать мир, строить собственное жилище и развивать футуристические технологии, в то время как вокруг царят колоссальные механические создания самых разных видов. Среди доступных возможностей будет сражение с боссами, подчинение некоторых машин для своих нужд и их последующее улучшение.

Открытый мир, управляемый механическими животными, представлен разнообразными биомами: от пышных тропических лесов до бесплодных пустынь и заснеженных гор. Человеческая цивилизация в привычном виде исчезла, а остатки человечества пытаются восстановиться в условиях новой примитивной эры. Исследуя дикие земли, игроки встретят гигантских механических зверей, раскроют тайны древних руин и постепенно узнают секреты игрового мира.

Все это сильно напоминает мир Horizon: Zero Dawn, но с упором на механику крафта и выживания. Это может стать интересным экспериментом для любителей жанра. На данный момент Light of Motiram не имеет официальной даты релиза. Выход игры заявлен только для ПК и планируется через цифровые магазины Steam и Epic Games Store.

9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Nimlis

Настолько слизано, что даже главную картинку свою не сделали, еще шрифт осталось взять и новая часть Horizon 😉

11
Боярынъ

Этож китайцы делают, вообще неудивительно, что под чистую решили скопировать

6
demon33251

Возможно даже и лучше будет, и ГГ не лесбуха с шершавыми толстыми щеками.

-1
Evgen_Gavr

Да уж, слишком сильно похожа Horizon.

2
Stea1ch

Они пытаются сделать то, о чем втайне мечтают все моддеры движка Decima Engine, в том числе и я =))

1
Yoshemitsu

Подражание - высшая форма лести

0
JackReacher

Плагиат прям уже совсем наглый

0
Werraxas

Списывай, только не точь в точь

0
OLD ECHIDNA

В смысле подозрительно похожа?! Она именно про мир хорайзена. Я думаю и Сони в курсе)))

-1
0ri0n_Major

Дожили до третьесортного мусора, копирующего второсортный...

-2