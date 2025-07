Геймеры активно обсуждают иск Sony против Tencent за игру Light of Motiram, особенно высмеивая претензию Сони о том, что героиня Light of Motiram похожа на Элой из Horizon. Игроки указывают, что дизайн Элой в последних играх серии стал более реалистичным, но, по их мнению, потерял привлекательность, в то время как персонаж Tencent выглядит более стилизованным и соответствует традиционным ожиданиям от героинь в видеоиграх. Это сравнение стало центральной точкой насмешек, с комментариями вроде "Horizon Zero Calories" и намёками на то, что Sony сознательно выбрала "непривлекательный" дизайн для провокации. Многие в данном споре поддерживают Tencent, считая, что их версия выглядит намного лучше.

Тем не менее, претензии Sony далеко не необоснованы. Журналисты и аналитики уже окрестили Light of Motiram как "Horizon Zero Originality" из-за множества сходств. Портал GameSpot считает, что спор может затянуться надолго, учитывая финансовую мощь Tencent и его опыт в судебных баталиях. Некоторые геймеры выражают надежду, что конфликт приведёт к улучшению дизайна Элой в будущем, в то время как другие видят в этом попытку Sony защитить монополию на постапокалиптический геймплей.