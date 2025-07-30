Геймеры смеются над Sony из-за иска против Tencent и сравнения внешности Элой и героини Light of Motiram

Геймеры активно обсуждают иск Sony против Tencent за игру Light of Motiram, особенно высмеивая претензию Сони о том, что героиня Light of Motiram похожа на Элой из Horizon. Игроки указывают, что дизайн Элой в последних играх серии стал более реалистичным, но, по их мнению, потерял привлекательность, в то время как персонаж Tencent выглядит более стилизованным и соответствует традиционным ожиданиям от героинь в видеоиграх. Это сравнение стало центральной точкой насмешек, с комментариями вроде "Horizon Zero Calories" и намёками на то, что Sony сознательно выбрала "непривлекательный" дизайн для провокации. Многие в данном споре поддерживают Tencent, считая, что их версия выглядит намного лучше.
Тем не менее, претензии Sony далеко не необоснованы. Журналисты и аналитики уже окрестили Light of Motiram как "Horizon Zero Originality" из-за множества сходств. Портал GameSpot считает, что спор может затянуться надолго, учитывая финансовую мощь Tencent и его опыт в судебных баталиях. Некоторые геймеры выражают надежду, что конфликт приведёт к улучшению дизайна Элой в будущем, в то время как другие видят в этом попытку Sony защитить монополию на постапокалиптический геймплей.
Баба Вонг...
Смех смехом, но у китайской пародии она выглядит страшнее
Нейросетка ж рисовала.
Милее*
бездушнее
Очевидный плагиат. Разницы не вижу...
Цитаты великих
Сам придумал эту чушь ради дебильного блога?
Нигде нет притензии Сони что героиня Light of Motiram похожа на Элой.
Вот оригинал откуда все начали всасывать эту новость.
Буквально из их иска:
“Tencent also used its rip-off of the iconic Horizon main character ‘Aloy’ as the centerpiece of its pre-release marketing and promotional strategy, deliberately causing numerous game lovers to confuse Light of Motiram as the next game in the Horizon series when encountering Tencent’s promotional game play videos and social media accounts.”
https://deadline.com/2025/07/sony-sues-tencent-over-horizon-franchise-1236472516/
Он клоун, чё ещё ждать от него
Окей.
битва мочи и г*вна
не геймеры, а сборище OnlyFans
почему?) тебе нравится эта жируха?)
Он ее обожает.
этот момент, когда всем внушили, что она жирная и все стадом так считают.
Она абсолютно нормальная, с нормальным европейским лицом.
Ахаха, этого следовало ожидать. На что вообще сони надеялась со своим пельменем?
Да ниче там не затянется, тенсент просто купит сони и все. XD
Размечтались. В 3-ий части их ждет настоящая баба зина.
Они никогда не купят сони, потому что они японцы. Гляньте видос про японский капитализм у Макаренкова, много интересного узнаете.
Это лишь формальность. Сони уже давно не японцы. Настоящие японцы такой вок какашки никогда не сделали-бы!
именно игровое подразделение уже давно находится в Калифорнии.
Где это гвно с рыжой пухло фемкой и типичной нарисованой азиатской девкой
Я за тенсент.
// В.. Т..
Даже не знаю что страшнее, оригинал или это. В детстве боялась этой заставки.
Вбрость это на реддите