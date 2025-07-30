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Light of Motiram 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
6.7 45 оценок

Геймеры смеются над Sony из-за иска против Tencent и сравнения внешности Элой и героини Light of Motiram

2BLaraSex 2BLaraSex

Геймеры активно обсуждают иск Sony против Tencent за игру Light of Motiram, особенно высмеивая претензию Сони о том, что героиня Light of Motiram похожа на Элой из Horizon. Игроки указывают, что дизайн Элой в последних играх серии стал более реалистичным, но, по их мнению, потерял привлекательность, в то время как персонаж Tencent выглядит более стилизованным и соответствует традиционным ожиданиям от героинь в видеоиграх. Это сравнение стало центральной точкой насмешек, с комментариями вроде "Horizon Zero Calories" и намёками на то, что Sony сознательно выбрала "непривлекательный" дизайн для провокации. Многие в данном споре поддерживают Tencent, считая, что их версия выглядит намного лучше.

Тем не менее, претензии Sony далеко не необоснованы. Журналисты и аналитики уже окрестили Light of Motiram как "Horizon Zero Originality" из-за множества сходств. Портал GameSpot считает, что спор может затянуться надолго, учитывая финансовую мощь Tencent и его опыт в судебных баталиях. Некоторые геймеры выражают надежду, что конфликт приведёт к улучшению дизайна Элой в будущем, в то время как другие видят в этом попытку Sony защитить монополию на постапокалиптический геймплей.

119
74
Комментарии: 74
Ваш комментарий
Summor Ner
89
Zhora Fridman

Баба Вонг...

5
-zotik-

Смех смехом, но у китайской пародии она выглядит страшнее

58
Yoshemitsu

Нейросетка ж рисовала.

15
Nereteresis

Милее*

6
Gorthlaur Nereteresis

бездушнее

1
ZAUSA

Очевидный плагиат. Разницы не вижу...

31
moblin

Цитаты великих

3
Yoshemitsu
особенно высмеивая претензию Сони о том, что героиня Light of Motiram похожа на Элой из Horizon

Сам придумал эту чушь ради дебильного блога?

Нигде нет притензии Сони что героиня Light of Motiram похожа на Элой.

Вот оригинал откуда все начали всасывать эту новость.

Sony said in a lawsuit filed on Friday that Tencent's upcoming "Light of Motiram" is a "slavish clone" of its games that copies several distinctive "Horizon" elements and threatens to confuse buyers.
Sony said in its complaint that it declined an offer from Tencent to collaborate on a new "Horizon" game last year. Tencent later announced "Light of Motiram," which Sony said features identical gameplay, story themes and artistic elements to "Horizon" as well as many other similarities.
Sony said that video game journalists have characterized "Light of Motiram" as a "knock-off" of "Horizon," including one who called the game "Horizon Zero Originality."
20
2BLaraSex

Буквально из их иска:

“Tencent also used its rip-off of the iconic Horizon main character ‘Aloy’ as the centerpiece of its pre-release marketing and promotional strategy, deliberately causing numerous game lovers to confuse Light of Motiram as the next game in the Horizon series when encountering Tencent’s promotional game play videos and social media accounts.”
https://deadline.com/2025/07/sony-sues-tencent-over-horizon-franchise-1236472516/

13
Haranis 2BLaraSex

Он клоун, чё ещё ждать от него

6
Yoshemitsu 2BLaraSex

Окей.

5
fortuneismax

битва мочи и г*вна

12
John Paltrow

не геймеры, а сборище OnlyFans

11
serg pc

почему?) тебе нравится эта жируха?)

5
Пупсик 3D serg pc

Он ее обожает.

5
Stylusss serg pc

этот момент, когда всем внушили, что она жирная и все стадом так считают.

Она абсолютно нормальная, с нормальным европейским лицом.

9
Raphtallia

Ахаха, этого следовало ожидать. На что вообще сони надеялась со своим пельменем?

Портал GameSpot считает, что спор может затянуться надолго, учитывая финансовую мощь Tencent и его опыт в судебных баталиях.

Да ниче там не затянется, тенсент просто купит сони и все. XD

Некоторые геймеры выражают надежду, что конфликт приведёт к улучшению дизайна Элой в будущем,

Размечтались. В 3-ий части их ждет настоящая баба зина.

9
Ziyter7

Они никогда не купят сони, потому что они японцы. Гляньте видос про японский капитализм у Макаренкова, много интересного узнаете.

Raphtallia Ziyter7

Это лишь формальность. Сони уже давно не японцы. Настоящие японцы такой вок какашки никогда не сделали-бы!

1
Мыслю о главном Ziyter7

именно игровое подразделение уже давно находится в Калифорнии.

Madiark

Где это гвно с рыжой пухло фемкой и типичной нарисованой азиатской девкой

8
Рогатый Лорд

Я за тенсент.

8
Пользователь ВКонтакте

// В.. Т..

8
Raphtallia

Даже не знаю что страшнее, оригинал или это. В детстве боялась этой заставки.

HellowRainbow

Вбрость это на реддите

1
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