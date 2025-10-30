"Известность не создаёт товарный знак" - Tencent отбивается от Sony после обвинений в копировании Horizon Zero Dawn

Судебная тяжба между Sony и Tencent продолжает накаляться. Владелец Horizon Zero Dawn обвиняет китайскую студию в создании «копии» своей игры Light of Motiram в жанре survival в открытом мире, которая якобы воспроизводит визуальные и концептуальные элементы знаменитой ролевой игры.
В ответ Tencent подала новый 21-страничный документ, пытаясь оспорить иск Sony. Компания утверждает, что иск «был подан против неподходящих лиц» и что многие из предполагаемых нарушений «даже не имели места» на момент начала судебного разбирательства. По заявлению китайского гиганта, Sony «разочарована судебным разбирательством» и пытается «продвинуть дело против ответчиков, не несущих никакой ответственности за предполагаемые действия».
Ранее Sony ответила, утверждая, что Tencent и её дочерние компании «участвовали в действиях, нарушающих права интеллектуальной собственности SIE», отрицая, что иск представляет собой «сборище» обвинений. Тем не менее, Tencent настаивает, что суд «не обладает персональной юрисдикцией» в отношении её холдинговой компании и что в иске «не представлено никаких конкретных фактов», подтверждающих обвинения Sony.
Одним из самых убедительных аргументов защиты является прямое оспаривание обвинения в визуальном плагиате. Tencent утверждает, что известность персонажа Элой не гарантирует правовую защиту товарного знака.
Известность не создаёт товарный знак; для этого символ должен служить идентификатором происхождения конкретного продукта или услуги.
Спор начался, когда игра Light of Motiram привлекла внимание своим сходством с Horizon Zero Dawn, главным образом из-за присутствия женской фигуры, внешне похожей на главную героиню Элой, и роботизированных существ, напоминающих монстров из франшизы Sony. После негативной реакции разработчик Polaris Quest, дочерняя компания Tencent, даже удалил из Steam изображения, намекающие на эти элементы, но этой меры оказалось недостаточно для прекращения спора.
Поскольку два гиганта обмениваются обвинениями и апелляциями, разбирательство, вероятно, затянется надолго. Тем временем, Light of Motiram остаётся в центре внимания не из-за своего игрового процесса или оригинальности, а из-за того, что оказалась в центре одного из самых любопытных судебных разбирательств между Китаем и Японией в мире игр.
Надеюсь соня обломает зубы, в противном случае id могут подать в суд на всех разработчиков шутанов от первого лица, выпустивших свои игры после Wolfenstein 3d
А много шутанов в которых есть босс-Гитлер? Иск на визуальный ряд, а не на гемплей.
Ну ты сравнил конечно откровенный китайский плагиат с играми, которые просто равняются на своих кумиров. Сомневаюсь что люди спутают Darkenstein 3D или Only Lead Can Stop Them с Вульфом, да и когда Иды вообще выступали против того, чтобы подражали их играм? Они бы тогда еще в 90ые засудили бы создателей Rise of the Triad.
Чел ты дурачок.
ну игра явная копия Horizon, Сони тут правы // Никита Амадеус
А Горизонт копия других игр созданных ранее. Сони же, в частности, пытается продвинуть идею о том, что роботы-животные, рыжеволосые бабы, и дикие племена являются собственностью Сони и вообще были ими придуманы. Точно так же Нинтендо пытается доказать, что даже поза бросания мячика была придумана ими. Полностью гнилые конторы.
Здесь видно слишком большое сходство.
Это можно сказать про как минимум половину игр. А уж если взять аргументы контор пид..сов, то и вообще все 99,99%.
Подобные прецеденты, могут создать монополии на целые жанры игр.
А этого нельзя допустить. // Александр Дельтазавр
Пусть эта гнилая контора идет лесом далеко и надолго, будь у них возможность они бы вообще все запатентовали.
ещё можно подавать друг на друга в суды за использование латиницы в названиях компаний. Понятия не имею, как такое аргументировать, но при огромном желании за*бать кого-то найдется пришибленный, который найдет этому причину. Максимально всратую и не логичную, но причину.
Как бывают запросы в поисковике "игры похожие на *такую-то* игру", так и эта моримал может получиться в какой-то степени забавней чем хэзэдэ. Вот и баба соня конвульсирует со своей язвой.
Игра была равна, сражались джва гувна.
Там слепой видел копирование в общем дизайне вплоть до шрифта. Китайцы обнаглели.
Батлфилд прям скопирован с калофвздутия.. Или, постойте, может это калофвздутие скопировано с батлы? И там и там вояки в одинаковой военной форме и с одинаковым оружием, техникой и прочим. Срочно подать в суд!
Или форза хорайзон и тест драйв. И там и там одинаковые машины, дороги. Срочно в суд!