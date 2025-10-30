"Известность не создаёт товарный знак" - Tencent отбивается от Sony после обвинений в копировании Horizon Zero Dawn

Судебная тяжба между Sony и Tencent продолжает накаляться. Владелец Horizon Zero Dawn обвиняет китайскую студию в создании «копии» своей игры Light of Motiram в жанре survival в открытом мире, которая якобы воспроизводит визуальные и концептуальные элементы знаменитой ролевой игры.

В ответ Tencent подала новый 21-страничный документ, пытаясь оспорить иск Sony. Компания утверждает, что иск «был подан против неподходящих лиц» и что многие из предполагаемых нарушений «даже не имели места» на момент начала судебного разбирательства. По заявлению китайского гиганта, Sony «разочарована судебным разбирательством» и пытается «продвинуть дело против ответчиков, не несущих никакой ответственности за предполагаемые действия».

Ранее Sony ответила, утверждая, что Tencent и её дочерние компании «участвовали в действиях, нарушающих права интеллектуальной собственности SIE», отрицая, что иск представляет собой «сборище» обвинений. Тем не менее, Tencent настаивает, что суд «не обладает персональной юрисдикцией» в отношении её холдинговой компании и что в иске «не представлено никаких конкретных фактов», подтверждающих обвинения Sony.

Одним из самых убедительных аргументов защиты является прямое оспаривание обвинения в визуальном плагиате. Tencent утверждает, что известность персонажа Элой не гарантирует правовую защиту товарного знака.

Известность не создаёт товарный знак; для этого символ должен служить идентификатором происхождения конкретного продукта или услуги.

Спор начался, когда игра Light of Motiram привлекла внимание своим сходством с Horizon Zero Dawn, главным образом из-за присутствия женской фигуры, внешне похожей на главную героиню Элой, и роботизированных существ, напоминающих монстров из франшизы Sony. После негативной реакции разработчик Polaris Quest, дочерняя компания Tencent, даже удалил из Steam изображения, намекающие на эти элементы, но этой меры оказалось недостаточно для прекращения спора.

Поскольку два гиганта обмениваются обвинениями и апелляциями, разбирательство, вероятно, затянется надолго. Тем временем, Light of Motiram остаётся в центре внимания не из-за своего игрового процесса или оригинальности, а из-за того, что оказалась в центре одного из самых любопытных судебных разбирательств между Китаем и Японией в мире игр.