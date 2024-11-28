ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Light of Motiram 2026 г.
Экшен, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
10 2 оценки

Мир захваченный звероподобными машинами в трейлере зрелищной выживалки Light of Motiram

butcher69
Новости

Дочерняя компания Tencent Games, Polaris Quest, сегодня представила свой новый проект — Light of Motiram, игру на выживание с открытым миром и механизированными зверями, напоминающую серию Horizon. Вслед за анонсом было опубликовано несколько трейлеров.

Анонсирован новый выживач с открытым миром Light of Motiram, подозрительно похожий на Horizon: Zero Dawn

В игре предстоит исследовать мир, захваченный гигантскими машинами. Игроки смогут строить базы, приручать Механималов, развивать технологии и сражаться с боссами. История начинается с первобытной эпохи, где человечеству предстоит заново проложить путь развития.

Особенности Light of Motiram:

  • Огромный мир: От тропических лесов до заснеженных гор, полный таинственных руин и уникальных механических существ.
  • Система выживания: Экстремальная погода, дикая природа и сложные враги постоянно испытывают игрока на прочность.
  • Реалистичное строительство: Система физического моделирования позволяет создавать крепости, способные выдерживать реальные угрозы.
  • Точный бой: Уклоняйтесь, блокируйте и контратакуйте, используя механику, напоминающую экшен-RPG.
  • Механималы: Более 100 уникальных существ можно приручить, настроить и использовать как в бою, так и для производства.
  • Кооператив: Поддержка до 10 игроков с бесшовной кроссплатформенной игрой.

Релиз состоится на ПК через Steam и Epic Games Store, но дата выхода пока неизвестна.

7
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Gudlakava

Почему бы и нет , когда да )) сеттинг в Хорайзоне очень крутой.

Посмотрим что получится у них. тут явно не про сюжет игра будет. может больше к монстерхантеру

100 существ это прям Ого-го

3
VIGITAL1

Согласен,возможно будет первый выживач в который я бы поиграл .

-1
VIA2504

Похоже китайцам вообще похер!)

3
Alex40001

ну такое mh x horizon

0
Max Rolens

Кого-то ждет весёлый суд )))

2
Floww

- Мама, купи мне хорайзон!

- Хорайзон есть у нас дома.

Хорайзон дома:

1
FakingWorld

уж поверь они то точно к этому подготовились

0
Schong Di

Уу, ну скоро Guerila к ним наведаются

2
askazanov

Опять какой то бред - драться на палках с машинами !)))

1
dreamevil2067

Может быть я ошибаюсь,но по моему где то я уже что-то похожее видел

1
Floww

выживалка = скип

0
AndruhaGruz

Хорайзон 2.5 🫡

0
butcher69

Forbidden East

0
Alex40001

Машиноподобные звери было бы круче

0
Sergey Yeremin

глянул ролик. ну ... концепция (животные машины) из хорайзона. но тут примерно как palworld

по факту геймплей и мир оч отличные.

Но tencent = фришка = донатное дно
Так что предварительно интерес минимальный.

0
SnobbishGhost

Жаль что ни они ни создатели хорайзана так и не поняли как надо делать звероподобных монстров....

-1
ckott4

Оу еееее, очереднярский китайский высер, урааааааа

-2