Мир захваченный звероподобными машинами в трейлере зрелищной выживалки Light of Motiram

Дочерняя компания Tencent Games, Polaris Quest, сегодня представила свой новый проект — Light of Motiram, игру на выживание с открытым миром и механизированными зверями, напоминающую серию Horizon. Вслед за анонсом было опубликовано несколько трейлеров.

В игре предстоит исследовать мир, захваченный гигантскими машинами. Игроки смогут строить базы, приручать Механималов, развивать технологии и сражаться с боссами. История начинается с первобытной эпохи, где человечеству предстоит заново проложить путь развития.

Особенности Light of Motiram:

Огромный мир: От тропических лесов до заснеженных гор, полный таинственных руин и уникальных механических существ.

От тропических лесов до заснеженных гор, полный таинственных руин и уникальных механических существ. Система выживания: Экстремальная погода, дикая природа и сложные враги постоянно испытывают игрока на прочность.

Экстремальная погода, дикая природа и сложные враги постоянно испытывают игрока на прочность. Реалистичное строительство: Система физического моделирования позволяет создавать крепости, способные выдерживать реальные угрозы.

Система физического моделирования позволяет создавать крепости, способные выдерживать реальные угрозы. Точный бой: Уклоняйтесь, блокируйте и контратакуйте, используя механику, напоминающую экшен-RPG.

Уклоняйтесь, блокируйте и контратакуйте, используя механику, напоминающую экшен-RPG. Механималы: Более 100 уникальных существ можно приручить, настроить и использовать как в бою, так и для производства.

Более 100 уникальных существ можно приручить, настроить и использовать как в бою, так и для производства. Кооператив: Поддержка до 10 игроков с бесшовной кроссплатформенной игрой.

Релиз состоится на ПК через Steam и Epic Games Store, но дата выхода пока неизвестна.