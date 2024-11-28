Мир захваченный звероподобными машинами в трейлере зрелищной выживалки Light of Motiram

Дочерняя компания Tencent Games, Polaris Quest, сегодня представила свой новый проект — Light of Motiram, игру на выживание с открытым миром и механизированными зверями, напоминающую серию Horizon. Вслед за анонсом было опубликовано несколько трейлеров.
В игре предстоит исследовать мир, захваченный гигантскими машинами. Игроки смогут строить базы, приручать Механималов, развивать технологии и сражаться с боссами. История начинается с первобытной эпохи, где человечеству предстоит заново проложить путь развития.
Особенности Light of Motiram:
- Огромный мир: От тропических лесов до заснеженных гор, полный таинственных руин и уникальных механических существ.
- Система выживания: Экстремальная погода, дикая природа и сложные враги постоянно испытывают игрока на прочность.
- Реалистичное строительство: Система физического моделирования позволяет создавать крепости, способные выдерживать реальные угрозы.
- Точный бой: Уклоняйтесь, блокируйте и контратакуйте, используя механику, напоминающую экшен-RPG.
- Механималы: Более 100 уникальных существ можно приручить, настроить и использовать как в бою, так и для производства.
- Кооператив: Поддержка до 10 игроков с бесшовной кроссплатформенной игрой.
Релиз состоится на ПК через Steam и Epic Games Store, но дата выхода пока неизвестна.
Почему бы и нет , когда да )) сеттинг в Хорайзоне очень крутой.
Посмотрим что получится у них. тут явно не про сюжет игра будет. может больше к монстерхантеру
100 существ это прям Ого-го
Согласен,возможно будет первый выживач в который я бы поиграл .
Похоже китайцам вообще похер!)
ну такое mh x horizon
Кого-то ждет весёлый суд )))
- Мама, купи мне хорайзон!
- Хорайзон есть у нас дома.
Хорайзон дома:
уж поверь они то точно к этому подготовились
Уу, ну скоро Guerila к ним наведаются
Опять какой то бред - драться на палках с машинами !)))
Может быть я ошибаюсь,но по моему где то я уже что-то похожее видел
выживалка = скип
Хорайзон 2.5 🫡
Forbidden East
Машиноподобные звери было бы круче
глянул ролик. ну ... концепция (животные машины) из хорайзона. но тут примерно как palworld
по факту геймплей и мир оч отличные.
Но tencent = фришка = донатное дно
Так что предварительно интерес минимальный.
Жаль что ни они ни создатели хорайзана так и не поняли как надо делать звероподобных монстров....
Оу еееее, очереднярский китайский высер, урааааааа