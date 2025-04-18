Многопользовательская песочница Light of Motiram, напоминающая серию Horizon, обзавелась новым геймплейным трейлером

Китайская студия разработки, Polaris Quest, принадлежащая Tencent, опубликовала новый трейлер геймплея Light of Motiram, игры, которая слишком похожа на франшизу Horizon от Guerrilla.

По правде говоря, есть некоторые различия в геймплее. В то время как игры Horizon представляют собой экшен/приключенческие игры с некоторыми легкими элементами RPG, добавленными для пущей убедительности, Light of Motiram — это в основном игра на выживание, в которой игроки должны создать базу и защищать ее. Система строительства будет основана на реалистичном физическом движке.

Кроме того, будет сделан большой акцент на приручении более сотни типов «механических животных». Каждый из них обладает уникальными навыками и потенциалом роста. Игроки могут назначать механическим животным различные боевые режимы и производственные характеристики.

Сам бой также, кажется, больше сосредоточен на ближнем бою с уклонением, блокированием и контратаками. Более того, Light of Motiram включает в себя бесшовный кооперативный многопользовательский режим на протяжении всей игры, чего до сих пор не хватало играм Horizon — хотя Guerrilla Games сейчас работает над Horizon Online, кооперативной игрой, которая является следующим большим достижением голландской студии. Конечно, трудно избавиться от визуального сходства, которое определенно больше, чем просто вдохновение.

Системные требования:

Минимум:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10, 64-разрядная или выше

Windows 10, 64-разрядная или выше Процессор: Intel Core i5 6600K или эквивалент

Intel Core i5 6600K или эквивалент Память: 8 ГБ ОЗУ

8 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GTX 1060 5 ГБ или эквивалент

NVIDIA GeForce GTX 1060 5 ГБ или эквивалент DirectX: Версия 12

Версия 12 Сеть: Широкополосное подключение к Интернету

Широкополосное подключение к Интернету Хранилище: 30 ГБ свободного места

Рекомендуется:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10, 64-разрядная или выше

Windows 10, 64-разрядная или выше Процессор: Intel Core i7 9700 или эквивалент

Intel Core i7 9700 или эквивалент Память: 16 ГБ ОЗУ

16 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GTX 3060 Ti или эквивалентная

NVIDIA GeForce GTX 3060 Ti или эквивалентная DirectX: Версия 12

Версия 12 Сеть: Широкополосное подключение к Интернету

Широкополосное подключение к Интернету Хранилище: 30 ГБ свободного места

Light of Motiram выйдет в 2025 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и мобильных устройствах под управлением iOS и Android в качестве бесплатной игры.