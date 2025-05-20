"Почти так же технологично, как и в Horizon": свежий трейлер Light of Motiram демонстрирует интеграцию DLSS 4

В сети появился новый технический трейлер Light of Motiram, в котором разработчики показали возможности игры при использовании технологии DLSS 4 от NVIDIA. Ролик, записанный на видеокарте GeForce RTX 5090 в разрешении 4K при максимальных настройках, демонстрирует, как функция Multi Frame Generation в четвёртой версии DLSS существенно повышает производительность, особенно на флагманских видеокартах серии RTX 50.

Однако, несмотря на заметный технологический прогресс, обсуждение вокруг Light of Motiram по-прежнему не утихает. Игра продолжает вызывать бурную реакцию в игровом сообществе из-за своей откровенной схожести с франшизой Horizon от студии Guerrilla Games. Многие пользователи указывают, что даже с появлением более ярко выраженных визуальных отличий — в частности, новых архитектурных элементов, стилистики лесных биомов и интерфейсных решений — Motiram всё ещё не выходит за пределы ярлыка «клон Horizon».

Сходства прослеживаются не только в дизайне механических существ, но и в сеттинге постапокалиптического будущего, где природа вновь берёт верх, а технологии из прошлого используются в духе доисторических обычаев. Даже такие элементы, как управление «механималами» (механическими зверями), строительство базы и охота на гигантских боссов, кажутся лишь слегка переосмысленными механиками, знакомыми игрокам по Horizon: Zero Dawn и Forbidden West.

Тем не менее, с технической точки зрения Light of Motiram выглядит отлично. Поддержка DLSS 4, масштабируемость под мобильные устройства и работа в 4K с многократным увеличением частоты кадров делают проект потенциально интересным для широкой аудитории.

Релиз Light of Motiram ожидается в 2025 году на ПК (Steam и Epic Games Store), консоли PlayStation 5, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Игра будет распространяться бесплатно.