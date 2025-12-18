Sony и Tencent урегулировали судебный спор о "клоне" Horizon. Игра Light of Motiram исчезла из магазинов

Судебное противостояние между технологическими гигантами Sony и Tencent закончилось мировым соглашением. Иск, поданный Sony в июле с требованием запретить выпуск игры Tencent Light of Motiram, которую японская компания называла "клоном" своей популярной серии Horizon, был закрыт без права возобновления.



Параллельно с этим игра Light of Motiram стала недоступна для игроков. Ее страницы исчезли из цифровых магазинов Steam и Epic Games Store, хотя на официальном сайте проекта ссылки на них все еще указаны. В SteamDB приложение помечено как "изъятое и более недоступное в магазине Steam".

О деталях достигнутого соглашения ничего не известно. Представители сторон воздерживаются от комментариев. Шон Даркин, руководитель отдела коммуникаций Tencent Americas лишь заявил:

SIE и Tencent рады сообщить о достижении конфиденциального соглашения и не будут далее публично комментировать этот вопрос. SIE и Tencent смотрят вперед на возможность сотрудничества в будущем.

Анонсированная в прошлом году, Light of Motiram с первых кадров выглядела очень похожей на серию Horizon. Игра демонстрировала аналогичные пышные пейзажи, футуристические технологии и механических существ, напоминающих животных. В иске Sony утверждала, что Tencent сделала "копию Элой центральным элементом своей маркетинговой стратегии".