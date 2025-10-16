Sony назвала защиту Tencent "чепухой" в деле о клоне Horizon

Sony нанесла ответный удар в продолжающемся судебном разбирательстве против Tencent, назвав аргументы китайского гиганта чепухой и обвинив его в игре в наперстки с дочерними компаниями, чтобы избежать ответственности за игру Light of Motiram, которую Sony считает откровенным клоном своей франшизы Horizon.

В новом 35-страничном судебном документе Sony призывает суд отклонить ходатайство Tencent о прекращении дела. Ранее Tencent утверждала, что иск преждевременен, поскольку игра еще не вышла, а сама она лишь следует общепринятым для жанра тропам. Sony же утверждает, что ущерб уже нанесен и продолжает наноситься через рекламные материалы, которые остаются доступными на таких платформах, как Steam и YouTube. По словам Sony, эти материалы вызвали возмущение и путаницу среди игроков, которые сразу заметили вопиющее копирование элементов Horizon.

Компания также обвиняет Tencent в использовании сложной сети дочерних компаний, таких как Aurora Studios и Level Infinite, чтобы запутать вопрос о том, кто на самом деле несет ответственность за разработку и продвижение Light of Motiram. Sony настаивает, что материнская компания Tencent Holdings находится у руля, владея торговой маркой и доменом игры в США, а также получая всю игровую выручку на уровне холдинга.

Отдельное внимание в иске уделяется главной героине Horizon, Элой. Sony утверждает, что её образ, включая рыжие волосы и узнаваемый наряд, является не просто персонажем, а торговой маркой, которую Tencent скопировала для продвижения своей игры, вводя потребителей в заблуждение. В качестве доказательства приводятся многочисленные реакции журналистов и фанатов, которые отмечали поразительное сходство протагонистки Light of Motiram с Элой.

Sony требует отклонить ходатайство Tencent и перейти к этапу сбора доказательств, что может включать изучение внутренней переписки и документации Tencent.