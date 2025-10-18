Sony подала ходатайство в суд на Tencent: компания требует запретить использовать элементы из серии Horizon

Издание Games Fray сообщает о том, что Sony подала ходатайство о предварительном судебном запрете, чтобы остановить использование Tencent элементов, "скопированных" из Horizon: Zero Dawn и Horizon: Forbidden West. Sony считает, что Light of Motiram заимствует ключевые визуальные и сюжетные черты оригинальной серии.

В иске Sony требует запретить Tencent "воспроизводить, создавать производные работы, демонстрировать, исполнять и распространять любые произведения, основанные на Horizon Works". Запрет также касается использования торговой марки ALOY или любых сходных обозначений до вынесения окончательного решения.

В документах описывается, что Элой - это "молодая и свирепая воительница-охотница с огненно-рыжими волосами, высокими скулами и одеждой, сочетающей племенные и индустриальные металлические элементы".

Ходатайство охватывает широкий круг элементов:

Дизайн мехазавров и постапокалиптических ландшафтов;

Племенные сообщества и их культуру;

Аудио-компоненты, включая сходство мелодий с темами композитора Йориса де Мана, в частности треков City on the Mesa и основной темы Horizon Zero Dawn.

Дело рассматривает федеральная судья Джеклин Скотт Корли - в прошлом году она вела процесс Федеральной торговой комиссии США против Microsoft и Activision Blizzard.