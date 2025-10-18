Sony подала ходатайство в суд на Tencent: компания требует запретить использовать элементы из серии Horizon

Издание Games Fray сообщает о том, что Sony подала ходатайство о предварительном судебном запрете, чтобы остановить использование Tencent элементов, "скопированных" из Horizon: Zero Dawn и Horizon: Forbidden West. Sony считает, что Light of Motiram заимствует ключевые визуальные и сюжетные черты оригинальной серии.
В иске Sony требует запретить Tencent "воспроизводить, создавать производные работы, демонстрировать, исполнять и распространять любые произведения, основанные на Horizon Works". Запрет также касается использования торговой марки ALOY или любых сходных обозначений до вынесения окончательного решения.
В документах описывается, что Элой - это "молодая и свирепая воительница-охотница с огненно-рыжими волосами, высокими скулами и одеждой, сочетающей племенные и индустриальные металлические элементы".
Ходатайство охватывает широкий круг элементов:
- Дизайн мехазавров и постапокалиптических ландшафтов;
- Племенные сообщества и их культуру;
- Аудио-компоненты, включая сходство мелодий с темами композитора Йориса де Мана, в частности треков City on the Mesa и основной темы Horizon Zero Dawn.
Дело рассматривает федеральная судья Джеклин Скотт Корли - в прошлом году она вела процесс Федеральной торговой комиссии США против Microsoft и Activision Blizzard.
Китайцы в своей теме - любят копипасту! Жду, что они пошлют далеко Соньку))))
Вот это действительно надо запретить копировать. Нетакусики из Хорайзена это слишком жёстко.
Ninja Theory тоже можно с суд подать на этих плагиаторов
даже героиня похожа на Элой
Т.е. сосалики клепают все кому не лень, у кого в норм игры не подучится, а тут что то похожее на хорайзен запилили и на тебе, по судам затаскивают 🤣
В адекватные времена нарушением считалось только прямое заимствование/копирование. Типо когда сами ничего не делают, а просто воруют готовые файлы у конкурентов и вставляют в свой проект. Это касалось кода, моделей, текстур, звуков, музыки и т.п. Сделать же самому по образу конкурентов, но с нуля - это было нормально. И плевать, что похоже, т.к. в адекватные времена ни кто и не думал патентовать или заявлять авторские права на то, что в их проекте штаны будут в квадратик - этож бред.
Но это в адекватные времена, они прошли.
Я лично не считаю, что китайцы что-то украли или что-то нарушили, поэтому желаю сони поражения в суде (но пусть вот этот запрет досудебный им разрешат, тогда они попадут на еще бОльшие бабки).
...Впрочем сама стилистика, которую решили скопировать китайцы - дурьмо и бред. (хотя это на мой личный вкус, это может быть и не так)
сами свою игру засрали,а теперь ссут что клон окажется более успешным
аххаха!!!
короче сильная-независимая дура с нетрадиционной ориентацией
пельменные!! щечки
блин. им достаточно сделать героиню стройной, красивой и замужней! ...всё. никакого сходства с оригиналом не будет
В идеале можно было бы замутить кроссовер в параллельных вселенных, но студиям лишь бы поцапаться