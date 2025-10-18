ЧАТ ИГРЫ
Light of Motiram 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
7.3 72 оценки

Sony подала ходатайство в суд на Tencent: компания требует запретить использовать элементы из серии Horizon

AceTheKing AceTheKing

Издание Games Fray сообщает о том, что Sony подала ходатайство о предварительном судебном запрете, чтобы остановить использование Tencent элементов, "скопированных" из Horizon: Zero Dawn и Horizon: Forbidden West. Sony считает, что Light of Motiram заимствует ключевые визуальные и сюжетные черты оригинальной серии.

В иске Sony требует запретить Tencent "воспроизводить, создавать производные работы, демонстрировать, исполнять и распространять любые произведения, основанные на Horizon Works". Запрет также касается использования торговой марки ALOY или любых сходных обозначений до вынесения окончательного решения.

В документах описывается, что Элой - это "молодая и свирепая воительница-охотница с огненно-рыжими волосами, высокими скулами и одеждой, сочетающей племенные и индустриальные металлические элементы".

Ходатайство охватывает широкий круг элементов:

  • Дизайн мехазавров и постапокалиптических ландшафтов;
  • Племенные сообщества и их культуру;
  • Аудио-компоненты, включая сходство мелодий с темами композитора Йориса де Мана, в частности треков City on the Mesa и основной темы Horizon Zero Dawn.

Дело рассматривает федеральная судья Джеклин Скотт Корли - в прошлом году она вела процесс Федеральной торговой комиссии США против Microsoft и Activision Blizzard.

Комментарии:  9
askazanov

Китайцы в своей теме - любят копипасту! Жду, что они пошлют далеко Соньку))))

ant 36436
Племенные сообщества и их культуру;

Вот это действительно надо запретить копировать. Нетакусики из Хорайзена это слишком жёстко.

MNM 777

Ninja Theory тоже можно с суд подать на этих плагиаторов

даже героиня похожа на Элой

CHEPOLINO85

Т.е. сосалики клепают все кому не лень, у кого в норм игры не подучится, а тут что то похожее на хорайзен запилили и на тебе, по судам затаскивают 🤣

smallhell

В адекватные времена нарушением считалось только прямое заимствование/копирование. Типо когда сами ничего не делают, а просто воруют готовые файлы у конкурентов и вставляют в свой проект. Это касалось кода, моделей, текстур, звуков, музыки и т.п. Сделать же самому по образу конкурентов, но с нуля - это было нормально. И плевать, что похоже, т.к. в адекватные времена ни кто и не думал патентовать или заявлять авторские права на то, что в их проекте штаны будут в квадратик - этож бред.
Но это в адекватные времена, они прошли.

Я лично не считаю, что китайцы что-то украли или что-то нарушили, поэтому желаю сони поражения в суде (но пусть вот этот запрет досудебный им разрешат, тогда они попадут на еще бОльшие бабки).

...Впрочем сама стилистика, которую решили скопировать китайцы - дурьмо и бред. (хотя это на мой личный вкус, это может быть и не так)

ДаДжи

сами свою игру засрали,а теперь ссут что клон окажется более успешным

Искусственный интеллeкт

аххаха!!!

молодая и свирепая воительница-охотница

короче сильная-независимая дура с нетрадиционной ориентацией

сочетающей племенные

пельменные!! щечки

блин. им достаточно сделать героиню стройной, красивой и замужней! ...всё. никакого сходства с оригиналом не будет

Andrey Nikiforov
Andrey Nikiforov

В идеале можно было бы замутить кроссовер в параллельных вселенных, но студиям лишь бы поцапаться

