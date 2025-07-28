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Light of Motiram 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
6 29 оценок

Sony подала в суд на Tencent из-за Light of Motiram, очень похожей на Horizon

monk70 monk70

Sony Interactive Entertainment подала иск против Tencent из-за игры Light of Motiram. Sony утверждает, что это клон серии Horizon.

В иске, поданном 25 июля в Калифорнии, Sony обвиняет Tencent в нарушении авторских прав и прав на товарный знак. Sony требует проведения суда присяжных. Sony заявила, что пытается предотвратить выпуск Light of Motiram.

В иске Sony говорится:

Копирование Tencent игр Horizon настолько вопиющее, что общественность назвала его «безумным», «ненормальным» и «бесстыдным» .

SIE также заявила, что Tencent обратилась к компании с предложением лицензировать интеллектуальную собственность Horizon, от которого SIE отказалась. Sony заявила, что Tencent «намеренно заставляет многих любителей игр путать Light of Motiram со следующей игрой в серии Horizon», продвигая её как «плагиат» Элой из Horizon.

Поведение Tencent «нанесло и продолжает наносить непоправимый ущерб SIE», — заявила компания. Sony требует возмещения ущерба в размере до 150 000 долларов США за «каждую отдельную работу в рамках франшизы Horizon, права на которую были нарушены», а также обязывает Tencent предоставить юристам SIE все продукты и маркетинговые материалы, содержащие, по её словам, «запрещённые товарные знаки», чтобы команда Sony могла их уничтожить.

Игра Light of Motiram остаётся доступной в списке желаемого в Steam, но дата её выхода пока не определена. Игра разрабатывается компанией Polaris Quest, дочерней компанией Tencent.

50
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
Costollom

Разное! Тут худая, а там толстая.

43
TIuBo3aBpuK

Разное! Тут есть гача, а там нет.

3
Talendor3

японцы чуть что в суд на плагиат подают, но при этом сами клепают поделки друг на друга похожие

19
Batchankoff

Tencent - китайская компания, а в Китае любят копировать всё что угодно.

7
Raphtallia

Мне кажется тенсент их пошлет. XD

И да, где плагиат, там-же персы не уроды!

14
Gridon

А ничего что Horizon сам по себе сборная солянка из чужих идей от Far Cry до Monster Hunter? Теперь любая игра про роботов в лесу это клон? Light of Motiram это вообще сурвайвал с базостроительством и коопом, а не одиночная экшен адвенчура. То есть жанр другой, геймплейные механики другие, но раз сеттинг похож и героиня рыжая то сразу плагиат. Сони просто боится что Tencent выпустит свою онлайн дрочильню по Хорайзону раньше чем они сами.

11
fl1ntww

я глянул трейлер, на самом деле очень похоже. Там ассеты как-будто из самого Horizon выдернули

6
TIuBo3aBpuK

Если игра выглядит так же, копирует сеттинг и геймлей - да, это клон

Сборная солянка из чужих идей от Far Cry до Monster Hunter

Если игра не выглядит так же, не копирует сеттинг и геймплей, а объединяет готовые идеи - нет, она не клон

3
Gridon TIuBo3aBpuK

Так ведь геймплей как раз и не скопирован. Сурвайвал с крафтом и коопом это не синглплеерная адвенчура. Получается по этому определению и не клон вовсе. Или теперь рыжая в лесу с роботами автоматически означает копию всего остального?

2
Niphestotel

Будут судиться миллиардные компании, это интересно.

9
Rey4rtRO

Не первый раз уже. Вспомнить хотя бы ЕГС и Эппл. На деле куда более вялое зрелище, чем на словах.

6
Пользователь ВКонтакте

Как только первый раз увидел - сразу всплыл в памяти HZD. Даже картинка фактически слизана. // Владимир Лобанов

7
Dixon_V

Ничего удивительного игра действительно своего рода клон Горизонта,и можно с путать с будущей 3-й частей серии Горизонт

7
Gords

Не льсти так сильно Горизонту. Если кто-то может спутать няшку из Motiram с толсторожей Элой, то у него большие проблемы не только с глазами, но и с головой.

15
Neko-Aheron

Та ладно, что тут похоже? Вон горы немного белее чем в горизонте и девушка ( на скрине ) не изуродованная та и робот вон союзник, а не враг. Это разные игры, честно...
… та вон даже лес другой… ну, если глаза, как китайцы скривить

4
ДЕНИСКА_омск

Долго же Сони юристов запрягали, эт вам не Нинтенда

4
Dark-Phoenix

Капец... Проснулись

А самое смешное что они же ее на своём сайте рекламили и если не ошибаюсь на одном из стейт оф плей

3
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