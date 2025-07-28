Sony подала в суд на Tencent из-за Light of Motiram, очень похожей на Horizon

Sony Interactive Entertainment подала иск против Tencent из-за игры Light of Motiram. Sony утверждает, что это клон серии Horizon.

В иске, поданном 25 июля в Калифорнии, Sony обвиняет Tencent в нарушении авторских прав и прав на товарный знак. Sony требует проведения суда присяжных. Sony заявила, что пытается предотвратить выпуск Light of Motiram.

В иске Sony говорится:

Копирование Tencent игр Horizon настолько вопиющее, что общественность назвала его «безумным», «ненормальным» и «бесстыдным» .

SIE также заявила, что Tencent обратилась к компании с предложением лицензировать интеллектуальную собственность Horizon, от которого SIE отказалась. Sony заявила, что Tencent «намеренно заставляет многих любителей игр путать Light of Motiram со следующей игрой в серии Horizon», продвигая её как «плагиат» Элой из Horizon.

Поведение Tencent «нанесло и продолжает наносить непоправимый ущерб SIE», — заявила компания. Sony требует возмещения ущерба в размере до 150 000 долларов США за «каждую отдельную работу в рамках франшизы Horizon, права на которую были нарушены», а также обязывает Tencent предоставить юристам SIE все продукты и маркетинговые материалы, содержащие, по её словам, «запрещённые товарные знаки», чтобы команда Sony могла их уничтожить.

Игра Light of Motiram остаётся доступной в списке желаемого в Steam, но дата её выхода пока не определена. Игра разрабатывается компанией Polaris Quest, дочерней компанией Tencent.