Sony подала в суд на Tencent из-за Light of Motiram, очень похожей на Horizon

Sony Interactive Entertainment подала иск против Tencent из-за игры Light of Motiram. Sony утверждает, что это клон серии Horizon.
В иске, поданном 25 июля в Калифорнии, Sony обвиняет Tencent в нарушении авторских прав и прав на товарный знак. Sony требует проведения суда присяжных. Sony заявила, что пытается предотвратить выпуск Light of Motiram.
В иске Sony говорится:
Копирование Tencent игр Horizon настолько вопиющее, что общественность назвала его «безумным», «ненормальным» и «бесстыдным» .
SIE также заявила, что Tencent обратилась к компании с предложением лицензировать интеллектуальную собственность Horizon, от которого SIE отказалась. Sony заявила, что Tencent «намеренно заставляет многих любителей игр путать Light of Motiram со следующей игрой в серии Horizon», продвигая её как «плагиат» Элой из Horizon.
Поведение Tencent «нанесло и продолжает наносить непоправимый ущерб SIE», — заявила компания. Sony требует возмещения ущерба в размере до 150 000 долларов США за «каждую отдельную работу в рамках франшизы Horizon, права на которую были нарушены», а также обязывает Tencent предоставить юристам SIE все продукты и маркетинговые материалы, содержащие, по её словам, «запрещённые товарные знаки», чтобы команда Sony могла их уничтожить.
Игра Light of Motiram остаётся доступной в списке желаемого в Steam, но дата её выхода пока не определена. Игра разрабатывается компанией Polaris Quest, дочерней компанией Tencent.
Разное! Тут худая, а там толстая.
Разное! Тут есть гача, а там нет.
японцы чуть что в суд на плагиат подают, но при этом сами клепают поделки друг на друга похожие
Tencent - китайская компания, а в Китае любят копировать всё что угодно.
Мне кажется тенсент их пошлет. XD
И да, где плагиат, там-же персы не уроды!
А ничего что Horizon сам по себе сборная солянка из чужих идей от Far Cry до Monster Hunter? Теперь любая игра про роботов в лесу это клон? Light of Motiram это вообще сурвайвал с базостроительством и коопом, а не одиночная экшен адвенчура. То есть жанр другой, геймплейные механики другие, но раз сеттинг похож и героиня рыжая то сразу плагиат. Сони просто боится что Tencent выпустит свою онлайн дрочильню по Хорайзону раньше чем они сами.
я глянул трейлер, на самом деле очень похоже. Там ассеты как-будто из самого Horizon выдернули
Если игра выглядит так же, копирует сеттинг и геймлей - да, это клон
Если игра не выглядит так же, не копирует сеттинг и геймплей, а объединяет готовые идеи - нет, она не клон
Так ведь геймплей как раз и не скопирован. Сурвайвал с крафтом и коопом это не синглплеерная адвенчура. Получается по этому определению и не клон вовсе. Или теперь рыжая в лесу с роботами автоматически означает копию всего остального?
Будут судиться миллиардные компании, это интересно.
Не первый раз уже. Вспомнить хотя бы ЕГС и Эппл. На деле куда более вялое зрелище, чем на словах.
Как только первый раз увидел - сразу всплыл в памяти HZD. Даже картинка фактически слизана. // Владимир Лобанов
Ничего удивительного игра действительно своего рода клон Горизонта,и можно с путать с будущей 3-й частей серии Горизонт
Не льсти так сильно Горизонту. Если кто-то может спутать няшку из Motiram с толсторожей Элой, то у него большие проблемы не только с глазами, но и с головой.
Та ладно, что тут похоже? Вон горы немного белее чем в горизонте и девушка ( на скрине ) не изуродованная та и робот вон союзник, а не враг. Это разные игры, честно...
… та вон даже лес другой… ну, если глаза, как китайцы скривить
Долго же Сони юристов запрягали, эт вам не Нинтенда
Капец... Проснулись
А самое смешное что они же ее на своём сайте рекламили и если не ошибаюсь на одном из стейт оф плей