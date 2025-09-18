"Sony стремится к незаконной монополии": Tencent резко ответила на обвинения в плагиате Light of Motiram

Китайский гигант Tencent дал официальный ответ на иск Sony, связанный с обвинениями в плагиате игры Horizon Zero Dawn в проекте Light of Motiram. В заявлении Tencent позиционирует действия японской компании как попытку «незаконной монополии на жанровые особенности», фактически превращая защиту авторских прав в контратаку.

Tencent утверждает, что претензии Sony «недопустимы», поскольку якобы компания претендует на исключительное право на общепринятые элементы жанра, используемые десятками других игр. Китайский разработчик считает, что Sony пытается присвоить стандартные тропы и повествовательные конструкции, которые присутствуют в десятках произведений — от The Legend of Zelda и Far Cry до Outer Wilds, Enslaved и Biomutant. По мнению Tencent, это выходит за рамки защиты конкретного творческого продукта и превращается в попытку монополизировать целый жанр.

Иск Sony, поданный этим летом, обвинял Light of Motiram в том, что игра является «бесстыдным клоном» серии Horizon, включая Zero Dawn и Forbidden West. В ответ Tencent настаивает, что проект все ещё находится в разработке и не будет готов до 2027 года, а также подчёркивает, что любые схожие элементы уже давно стандартизированы в игровом дизайне и не могут считаться уникальной собственностью Sony.

Несмотря на уверенные заявления Tencent, критики отмечают, что Light of Motiram действительно демонстрирует очевидные визуальные и концептуальные сходства с Horizon, особенно в биомеханических существах, архитектуре мира и характерных элементах персонажей, показанных в трейлере прошлого апреля. Разработчики уже устранили часть этих совпадений, что может помочь снизить риск судебных последствий.

Ситуация напоминает дело Nintendo и The Pokémon Company против PocketPair (Palworld), но на этот раз речь идёт скорее о визуальной и художественной схожести, чем о патентных претензиях на геймплей. Tencent настаивает, что Sony пытается превратить «типичные элементы жанра в собственные ресурсы», что ставит под вопрос границы авторского права в индустрии видеоигр.

Судебная тяжба между Sony и Tencent, вероятно, станет знаковой для индустрии, показывая, где проходит грань между вдохновением и плагиатом в современных играх с открытым миром и уникальной эстетикой. Пока же Tencent готовится защищать Light of Motiram, заявляя о своей позиции и акцентируя внимание на праве разработчиков использовать общепринятые игровые механики и визуальные тропы.