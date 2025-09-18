"Sony стремится к незаконной монополии": Tencent резко ответила на обвинения в плагиате Light of Motiram

Китайский гигант Tencent дал официальный ответ на иск Sony, связанный с обвинениями в плагиате игры Horizon Zero Dawn в проекте Light of Motiram. В заявлении Tencent позиционирует действия японской компании как попытку «незаконной монополии на жанровые особенности», фактически превращая защиту авторских прав в контратаку.
Tencent утверждает, что претензии Sony «недопустимы», поскольку якобы компания претендует на исключительное право на общепринятые элементы жанра, используемые десятками других игр. Китайский разработчик считает, что Sony пытается присвоить стандартные тропы и повествовательные конструкции, которые присутствуют в десятках произведений — от The Legend of Zelda и Far Cry до Outer Wilds, Enslaved и Biomutant. По мнению Tencent, это выходит за рамки защиты конкретного творческого продукта и превращается в попытку монополизировать целый жанр.
Иск Sony, поданный этим летом, обвинял Light of Motiram в том, что игра является «бесстыдным клоном» серии Horizon, включая Zero Dawn и Forbidden West. В ответ Tencent настаивает, что проект все ещё находится в разработке и не будет готов до 2027 года, а также подчёркивает, что любые схожие элементы уже давно стандартизированы в игровом дизайне и не могут считаться уникальной собственностью Sony.
Несмотря на уверенные заявления Tencent, критики отмечают, что Light of Motiram действительно демонстрирует очевидные визуальные и концептуальные сходства с Horizon, особенно в биомеханических существах, архитектуре мира и характерных элементах персонажей, показанных в трейлере прошлого апреля. Разработчики уже устранили часть этих совпадений, что может помочь снизить риск судебных последствий.
Ситуация напоминает дело Nintendo и The Pokémon Company против PocketPair (Palworld), но на этот раз речь идёт скорее о визуальной и художественной схожести, чем о патентных претензиях на геймплей. Tencent настаивает, что Sony пытается превратить «типичные элементы жанра в собственные ресурсы», что ставит под вопрос границы авторского права в индустрии видеоигр.
Судебная тяжба между Sony и Tencent, вероятно, станет знаковой для индустрии, показывая, где проходит грань между вдохновением и плагиатом в современных играх с открытым миром и уникальной эстетикой. Пока же Tencent готовится защищать Light of Motiram, заявляя о своей позиции и акцентируя внимание на праве разработчиков использовать общепринятые игровые механики и визуальные тропы.
С каких пор китайцев волнуют какие-то там авторские права? Они же копирую буквально все, до чего дотянутся их маленькие желтые ручонки)) Я не про Tencent, а про китайцев в целом
А с каких пор китайцы до сих пор желтые?
А что, ты щас будешь доказывать, что у азиатов нет желтоватого оттенка кожи? Это не какое-то оскорбление, а простая констатация факта
Пы Сы: к тому же, в нашем насквозь фальшиво-толерантном мире капелька расизма не повредит))
Ммммм, китайцы уже давно не желтого цвета, националист), ведь у тебя видимо нечем гордиться, кроме цветом кожи и нации)
Норм они чешут) Игра буквально копия всего и вся, даже обложка один в один)
А вот и нет. У китайцев главная героиня не страшная толстуха.
Они взяли сетинг и концепцию переделав ее под себя... такое не должно считаться нарушением авторского права. Само собой если в сюжет будет аналогичен или персонажи в манере поведения или же схожести во внешнем виде НПС и тд, тогда да, это копирование с изменением деталей, но даже так это может неплохо повлиять на решения в суде в отношении нарушения авторского права в сторону нарушителя такового права...
Фактически, Тенсек правы и могут получить зеленый свет на реализацию своего проекта со всеми схожестями
Не может быть, чтобы китайцы плагиатили! Они никогда не плагиатят. Никогда никогда...
Японцам бы вообще не дрыгаться в сторону Китая. Я думаю что там люди еще лет 500 точно не простят им за вторую мировую. Им только дай возможность даже на уровне игры)
А то Японию так волнует прощение от Китая, просто спят в мечтах и слюнки пускают, ага.
Японцев и прощение от США не волновало, пока две бомбы не прилетели.
Ну так игра ж реально клон, вот китаёзы и пытаются по правилам демагогии съехать с этой темы и перевести её в другое русло, обвинив своего оппонента.
Даже, если и клон, с а каких пор, если клон будет, (возможно), более качественен, почему бы и нет, главное делают, или ты хочешь, чтобы было как нинтендо?